Scopri la line up di Ortigia Sound System 2017

La scena dei festival in Italia sta vivendo un momento estremamente positivo. Ogni settimana ne abbiamo almeno uno di cui parlare e altri dieci che snobbiamo perché siamo estremamente selettivi e vogliamo bene ai nostri lettori. Le situazioni interessanti sono moltissime, ma non tutte possono vantare uno scenario come quello dell’isola di Ortigia, patrimonio dell’Unesco e cuore della città di Siracusa, in Sicilia.

Ortigia Sound System raggiunge quest’anno la sua terza edizione, e oggi annuncia una prima porzione della sua line up. Rientrando nella tradizione del festival, ospita artisti da ogni angolo del mondo allargando lo spettro della musica da ballare in varie direzioni diverse.

MOUNT KIMBIE (esclusiva italiana) I due producer londinesi stanno per pubblicare il loro terzo album per Warp e proprio oggi hanno lanciato il primo, stupefacente singolo: “We Go Home Together”, con il featuring di James Blake. Guarda il video qua sotto:

SEVDALIZA (prima data italiana in assoluto) Nata in Iran ma cresciuta in Olanda, sta facendo parlare di sé in tutto il mondo per la sua musica affascinante, profonda e politica che coniuga l’elettronica contemporanea con il pop e l’R&B. Il suo primo album, ISON, uscirà prima dell’estate.

PAQUITA GORDON è una DJ che da anni fa ballare tutta Europa con i suoi set in cui tra techno e house compaiono contaminazioni soul, jazz, funk e disco.

PALMS TRAX, DJ/producer americano con base a Berlino ma il cuore tra Chicago, Detroit e lo spazio siderale.

AVALON EMERSON, autrice di incredibili collage sonori che mettono insieme il gusto per le stranezze della new wave con lo spirito da rave party.



OSS si svolgerà dal 24 al 30 luglio 2017. I biglietti in modalità early bird sono già disponibili sul sito del festival. Se questi nomi non bastano a convincervi che sarà una settimana di grande festa in un luogo splendido, ecco un video che racconta l’edizione dello scorso anno. Vi farà venire voglia di fare un bagno nel mare della Sicilia e di ballare fino a mattina.

