È arrivato il momento di fare dei panini col pesce come si deve

Sui panini americani ci siamo, su quelli con la carne anche, ma se c’è una cosa in cui dobbiamo ancora migliorare sono i panini con pesce. Sì, perché erroneamente si pensa che la fusione carboidrato soffice, salse, formaggio e pesce fresco sia lesa maestà nei confronti del pescato buono, e in realtà così non è.

Se guardiamo i format ristorativi di successo in Italia, infatti, non si può che pensare a Pescaria, che in realtà fa una cosa molto semplice: mette fra due buone fette di pane del buon pesce. Succede anche che i panini con il pesce siano il simbolo di molti paesini italiani, soprattutto del sud, pensate a quello di Pesce Spada i Scilli in Calabria. Insomma il popolo vuole dei buoni panini al pescato, e noi siamo d’accordo.

Videos by VICE

E per aiutarvi nella scoperta del vostro panino di pesce del cuore, vi diamo qualche ricetta, straniera e non.

Panini con pesce incredibili



Panino con Granchio Fritto

Il granchio fritto è una goduria, ed è soprattutto un piatto molto amato nelle cucine asiatiche. Ora, in questo panino la vera goduria è il granchio fritto avvolto da della delicatissima salsa al limone e insalata alla maionese.

La ricetta del panino con granchio fritto e salsa al limone

Panino americano con gamberi e ostriche fritte

Sandwich americani con pesce che non siano i classici lobster roll? Il Po’Boy è un must in Louisiana. Qui a parte i gamberi, si friggono anche le ostriche, per non farci mancare proprio nulla.

Come fare il Po’Boy con gamberi e ostriche

Bagel con Salmone e formaggio

“Un classicone” penserete voi, ma qui vi spiazziamo sul carboidrato: bagel di patate al posto di quelli lievitati. E poi dentro si va di freschezza con cetrioli e formaggio spalmabile.

Come fare il bagel di patate con salmone

Pollo con anguilla affumicata

Una buona anguilla affumicata, burro e cipolla. Non serve molto altro per questo panino di pesce. Ecco, l’unica accortezza sono le cipolle in agrodolce, ma poi hai via libera e proporlo d’inverno e d’estate.

Prova la ricetta di questo panino semplice semplice

Panino con pesce fritto, meglio se filetto

Il classico filetto di pesce bianco fritto, quello che potresti mangiare in qualsiasi fast food, ma che qui è buono perché te lo prepari da solo. Per il pesce puoi usare merluzzo, asinello, qualcosa di carino e sostenibile, possibilmente.

La ricetta del panino con filetto di pesce

Panino con King Crab al Burro

Fra i panini al pesce il più famoso è sicuramente il panino all’astice, ma il passo successivo è quello al King Crab, e la sua polpa che va cotta semplicemente con un po’ di burro in pochi minuti. Poi si aggiunge dell’insalata di cavolo e sei felice.

Come fare il panino con King Crab

Panino con gamberi fritti

Ancora una ricetta di panino americano a base di pesce – il Po’Boy – che questa volta prevede un bel quantitativo di gamberetti sgusciati e puliti e poi fritti. In mezzo qualche pomodoro, cipolla bianca e maionese. Sì, questo panino può ucciderti, ma ne varrà la pena.

Panino americano con gamberetti fritto

Panino Ricci di Mare e Panelle

E chiudiamo questa carrellata di food porn a base di panini con il pesce con una creazione di una chef italiana: Valentina Chiaramonte di Fud Off (Catania). Il suo panino è tutto ciò che vorresti nella vita: un carboidrato aggiuntivo oltre il pane – le panelle siciliane – ricci di mare e gambero crudo. Anima il tutto un’acidità perfetta, che ti fa venire voglia di mangiarne altri 4 dopo aver finito il primo.

Il panino di panelle gambero e ricci

Segui MUNCHIES su Facebook e Instagram