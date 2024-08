Panini di pollo karaage

Porzioni: 8

Preparazione: 20 minuti, più 2 ore per marinarlo

Totale: 3 ore

Ingredienti

Per il pollo karaage:

34 g di sale

8 cosce di pollo, senza osse, tagliate in tre (circa 450 g)

1 l di sake per cuocere

500 ml di salsa di soia

1 pezzo di zenzero da 4 cm

6 spicchi d’aglio

300 d di amido di patate

olio di semi

Per la salsa tartara giapponese:

5 uova grandi

180 g di sottaceti sminuzzati

160 g di maionese kewpie

4,5 di pepe nero macinato fresco

Per servire:

12 pagnotte di pane di patate

½ cespo di lattuga iceberg

Procedimento

1. Marina il pollo. In una pentola di medie dimensioni porta 1 l d’acqua a ebollizione. Aggiungi il sale e cuoci finché non si è dissolto poi lascia completamente raffreddare. Aggiungi il pollo e lascia raffreddare per almeno 1 ora e fino a un massimo di 4 ore.

2. Nel frattempo metti sake, salsa di soia, aglio e zenzero nella ciotola di un blender e riduci in una purea liscia.

3. Asciuga il pollo e mettilo in una ciotola insieme alla marinatura. Copri e lascia in frigorifero per un’altra ora.

4. Nel frattempo prepara la salsa tartara. Porta a ebollizione l’acqua in una pentola di medie dimensioni. Aggiungi le uova e cuoci per 10 minuti poi mettile in acqua gelata. Scolale poi sbucciale e falle a pezzetti. Mettile in una ciotola con il resto degli ingredienti, copri e metti in frigorifero finché non sono pronte per essere utilizzate.

5. Scalda 8 cm di olio di semi in una pentola grande finché un termometro da frittura non segna 146°C. Aggiungi metà dell’amido di patate alla marinatura del pollo. Metti il resto dell’amido di patate in una ciotola di medie dimensioni e rotolaci delicatamente il pollo, ripulendo ogni eccesso di farina. Friggi il pollo finché non diventa marrone dorato, circa 3 minuti. Trasferisci su una griglia ricoperta di carta da forno e ripeti con il resto del pollo.

6. Per assemblare i panini, sistema un pezzo di pollo in ogni pagnotta insieme alla salsa tartara e alla lattuga.

