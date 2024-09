Charlie Hebdo – Dispaccio da Parigi

La prima settimana del 2015 si è conclusa tragicamente. Uomini armati, a volto coperto, hanno attaccato la sede della rivista satirica Charlie Hebdo, uccidendo 12 persone e ferendone altre. L’attacco è stato il peggiore avvenuto in Francia da decenni. Anche se gli attentatori sono ancora a piede libero e la Francia ha alzato al massimo, per la prima volta negli ultimi dieci anni, il livello di allerta anti-terrorismo, circa 100.000 persone sono scese in piazza per esprimere solidarietà nei confronti delle vittime.