Partecipa al più grande muro di foto della storia

La Lomographic Society International è un’associazione che si occupa di fotografia sperimentale e creativa. Era il 1992 quando un gruppetto di amici appassionati di fotografia analogica fondò la società che crebbe in maniera esponenziale e inaspettata, fino a raggiungere oltre 1 milione di membri. Lomography, da allora, è diventata un’organizzazione globalmente

attiva dedicata al superamento delle convenzioni e a diffondere nel mondo la

fotografia sperimentale.

La community ha costruito LomoWall, organizzato mostre e World Congress Lomografici, aperto negozi e Embassy Lomografiche. Lomography ha avuto bambini, scritto libri e fondato un magazine. Un quarto di secolo dopo, si aprono i festeggiamenti per i 25 anni.

Videos by VICE

I LomoWall sono mosaici di foto fatti a mano e composti da migliaia di foto scattate dai lomografi in giro per il mondo. “Sono da sempre un emblema, un simbolo caleidoscopico che racconta la storia di Lomography,” racconta un portavoce della community a Creators. “Il LomoWall è nato dal desiderio di trovare un modo più chiassoso, folle, democratico e interattivo di mostrare fotografie. Uno degli esempi più commoventi fu nel 1994. Nel delicato periodo post-Guerra Fredda, Lomography ha presentato la sua prima vera mostra internazionale, dal titolo

Moscow-New York collegando una galleria in Russia con una negli Stati Uniti attraverso due LomoWall.

Con l’obiettivo di continuare a oltrepassare e azzerare i confini con muri di foto che uniscono Lomography sta progettando il più grande LomoWall della storia.

Tutti possono partecipare inviando foto per i LomoWall fino al 31 Agosto per le 196 competizioni, una per ogni paese del mondo. I LomoWall saranno costruiti a Hong Kong, Londra, Parigi e New York. Quest’anno, per creare una mostra globale davvero unica, Lomography ha deciso che chiunque può iscriversi per ricevere la selezione delle foto vincitrici e costruire il proprio LomoWall personale — che sia in una stanza a Tokyo, in un igloo in Antartica, o sulla cima del

Monte Everest.

Visita gli account Facebook ed Instagram di Lomography per saperne di più.

Scopri come partecipare al concorso per il LomoWall cliccando qui. Per sapere come costruire il tuo LomoWall personale, invece, clicca qui.