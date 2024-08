Philly Cheese Steak

La ricetta è di Eugenio Roncoroni, chef di Al Mercato, forse il primo ristorante milanese a puntare sullo street food internazionale, ma preparato con ingredienti di altissima qualità.

Ingredienti per 4 panini

2 kg Roast beef

2 bicchieri di vino rosso

2 cipolle pickled caramellate

2 peperoni pickled caramellati

1 l di aceto

1 kg di zucchero

Provolone

Senape di Digione

Salsa speciale Al Mercato

Chimichurri

4 panini per hot dog

Burro chiarificato

Preparazione

Per il Roast Beef

Prendere i 2kg di controfiletto legati e steccati con rosmarino e aglio.

Scottare tutti i lati del roast beef in padella con un filo d’olio e poi infornare a 180° per 25 min. Deglassare una padella con 2 bicchieri di vino rosso ridurre del 50%. Tenere da parte.

Per le Cipolle e i Peperoni

Prendere le cipolle bianche e i peperoni (uno giallo uno rosso) e immergere tutto in un liquido bollente contenente 1 litro di aceto 1 kg di zucchero. Farle riposare per una notte e arrostirle con un cucchiaio di burro e tenere da parte in caldo.

Per la Salsa speciale Al Mercato

Combinare 500g di maionese, 500 di ketchup, 500 g di senape in grani, 50 g di Sriracha, 20 g di fish sauce.

Per il Chimichurri

Tritare 1 mazzo di prezzemolo 1 di menta,10 acciughe sott’olio, 1 pezzo di pane raffermo imbevuto in aceto e mescolate con olio extravergine d’oliva q.b.

Per il Panino

Tostare il pane tipo hot dog aperto a metà e bagnato con il burro chiarificato; tagliare a fette molto sottili il roast beef e far sciogliere con una torcia le scaglie di provolone e successivamente arrostirlo e guarnirlo con i peperoni e la cipolla

Comporre il panino con senape salsa speciale chimichurri.

Chiudere, mangiare, grazie, ciao

Al Mercato

Via Sant’Eufemia, 16, Milano