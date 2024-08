Com’è mangiare la pizza quando stai scalando l’Everest e hai mal di montagna

Non è semplice dormire a Lobuche, in Nepal, per chi non ci è nato. L’altezza di questo abitato, che si trova sul sentiero verso il campo base dell’Everest, è 4900 m. Per chi non ci è abituato, questo significa svegliarsi nel mezzo della notte sentendo che ti manca l’aria. Il livello effettivo di ossigeno a questa quota è solo la metà di quello al livello del mare. La tua faccia è così fredda che ti fa male mentre cerchi di respirare nel tuo sacco a pelo. L’acqua nei bagni quasi si congela nella gelida notte himalayana.

“Ogni giorno è freddo,” dice Bhimiaj Kulung, cuoco nepalese che lavora all’Alpine Inn, uno dei pochi ostelli di Lobuche. Indossa una giacca su un paio di strati di lana mentre prepara i momo, ravioli tibetani. Viene dalla città di Mahakulung, cinque giorni di cammino da Lobuche, e ha iniziato a cucinare 14 anni fa dopo aver studiato in un istituto della regione. Mi dice che è difficile cucinare qui a causa dell’altezza. Le cose si congelano. Le risorse sono poche. Eppure questo non impedisce a lui e ai suoi colleghi di creare pasti vari e confortevoli per i propri ospiti.

Le incredibili cime dell’Himalaya richiamano quelli che amano la vita all’aria aperta. L’Everest Base Camp è nella lista dei desideri di molti viaggiatori, me inclusa. Mi sono unita a un gruppo di trekking di Intrepid Travel per un cammino di 12 giorni attraverso lo scenografico paesaggio nepalese, non solo per testare la mia resistenza e la mia tolleranza all’alta quota, ma anche per mangiare un sacco di cibo nepalese e incontrare le persone che lo preparano.

Nonostante la maggior parte delle persone si riferisca a “Sherpa” come a una professione, si tratta di un gruppo etnico, i cui appartenenti sono famosi per la loro abilità in montagna e per il loro ruolo nell’aiutare, da decenni, gli stranieri a scalare il Monte Everest

Villaggio sull’Himalaya

Il mio viaggio comincia con un volo, breve ma spaventoso, da Kathmandu a Lukla, il cui aeroporto Tenzing–Hillary è il più pericoloso del mondo, si dice. Ma noi atterriamo sani e salvi. Esco dall’aereo tutta intera. Sulla mia schiena c’è un grande zaino rosso ciliegia pieno di oggetti di prima necessità occidentale come magliette traspiranti e prodotti per il viso di alta qualità per impedire alla mia faccia di cadere a pezzi.

La maggior parte della mia roba viene cacciata in un borsone e trasportata dai nostri intrepidi portatori – Sagar, Sejun e Sonam. Sono loro i veri eroi del cammino. Su queste montagne non ci sono strade percorribili dalle macchine e la maggior parte delle cose deve essere faticosamente trasportata sulla schiena degli animali, o di persone che vengono pagate a seconda dei chili che trasportano. Gli uomini e le donne trasportano carichi enormi, a volte più pesanti dei loro corpi, su pendii scoscesi e terreni terribilmente accidentati.

Il mio gruppo inizia il viaggio verso il campo base. La mia guida – e traduttore – è Hem Raj Dhamala.

Pane tibetano e omelette a Lukla

Le nostre faticate, che variano da 4 a 9 ore di cammino, sono intervallate da fermate nelle teahouse per rifocillarci con cibo e bevande. I menu sono vari e non includono solo piatti nepalesi. Non è difficile trovare hamburger e pancake di fianco a momo e curry. C’è sempre il dal bhat, il piatto nazionale nepalese fatto di zuppa di lenticchie (dal), riso (baht) e verdure. La parte migliore nell’ordinarlo è che ottieni refill gratuiti per tutte le componenti del piatto. È come vincere alla lotteria delle lenticchie. È molto amato, quindi nel cammino c’è un detto che sentirai ancora e ancora: “Dal bhat power, 24 hour, no toilet, no shower.”

Non sai mai cosa aspettarti quando ordini il cibo in una teahouse. “Pane tibetano” potrebbe significare qualcosa di molto diverso da una all’altra. A volte è sottile e simile a un cracker; altre volte è come una ciambella salata più grande della tua mano. È una gioia scoprire quello che viene fuori dalla cucina a ogni pasto.

Chow mein da Alpine Inn

Il giorno tre raggiungiamo una delle cittadine più grandi nella regione del Khumbu, Namche Bazaar. Altezza: 3400 m. Nella cucina della mia teahouse mi incontro con i cuochi Samita, Sunita e Ropilla, che sono impegnati a cucinare per i loro ospiti arrossati dal vento. Le donne indossano giacche e sandali. Sulla stufa bollono pentole d’acqua e in un angolo cuociono omelette. Grazie alla traduzione di Hem, le donne mi dicono che per la colazione è il porridge l’ordinazione più comune, per il pranzo la pizza e per la cena il dal baht vegetariano. Mi guardo intorno nella cucina, pensando a come ogni ingrediente, utensile o attrezzo, e perfino il kerosene, sia stato portato qui a piedi.

La mattina dopo arriviamo a Phortse Gaon, una cittadina che sembra venire fuori da un’altra epoca. Hem mi presenta Mingma Phura Sherpa, la cui famiglia è proprietaria della teahouse dove dormiremo stanotte. Mingma e la sua famiglia sono Sherpa. Nonostante la maggior parte delle persone si riferisca a “Sherpa” come a una professione, si tratta di un gruppo etnico, i cui appartenenti sono famosi per la loro abilità in montagna e per il loro ruolo nell’aiutare, da decenni, gli stranieri a scalare il Monte Everest. Sher significa Tibet dell’Est e Pa significa migrazione. 400 anni fa hanno lasciato il Tibet per il Nepal e si sono stabiliti nelle aree remote ed elevate della regione del Solu-Khumbu. La maggior parte di loro condivide il cognome di Sherpa.

Più saliamo, più i nostri pasti diventano costosi, il paesaggio desolato e l’ospitalità basica

Mingma Sherpa prepara la cena alla teahouse di famiglia a Phortse Gaon

Mingma è una maratoneta e alpinista che viene da una famiglia di maratoneti e alpinisti. Ha raggiunto la cima del Lobuche (6119 m) e dello Yala (5520 m). Suo marito lavora come guida alpinistica e ha raggiunto la cima dell’Everest nove volte, per non parlare delle 12 volte in cui ha scalato lo Cho Oyu, la sesta montagna più alta del mondo (8200 m). Anche suo padre e suo fratello sono guide sull’Everest.

Ogni venerdì o sabato, la famiglia scende a Namche Bazaar per comprare cibo per il resto della settimana. Nei loro terreni e nel loro orto fanno crescere patate, rosse e gialle, e cavolo bok choy. La madre di Mingma le ha insegnato come cucinare, e ora è l’unica responsabile della preparazione dei pasti alla teahouse. Mentre ua madre di occupa del suo bambino, Kunsang, nell’altra stanza, Mingma inizia a cucinare per il nostro gruppo, preparando dal baht e stufato Sherpa, una zuppa di verdure straordinariamente confortevole con gnocchi di patate che mi ricordano i “nostri” gnocchi.

Da Phortse camminiamo fino a Dingboche, poi Lobuche – dove mangiamo i chow mein di Bhimiaj Kulung e il porridge da Alpine Inn – e Gorakshep. Più saliamo, più i nostri pasti diventano costosi, il paesaggio desolato e l’ospitalità basica. Rallentiamo, fisicamente e mentalmente. Hem ci osserva da vicino cercando i sintomi del mal di montagna, che includono mal di testa, nausea, debolezza, vomito e mancanza di appetito. Apparentemente io sto bene, perché la maggior parte dei giorni sono affamatissima. Solo a Gorakshep penso che gli occhi mi stiano per uscire dalla testa e che forse non ce la farò a raggiungere la nostra destinazione.

Invece ce la faccio, nonostante il tentativo dell’emicrania di distruggermi il cervello. Quando raggiungiamo il campo base provo una sensazione di esultanza, di esausta esultanza, perché io, a differenza degli sherpa, non funziono così bene a 5300 m.

Il giorno 10 arriviamo a Tengboche, conosciuta per il suo monastero colorato, abitato da circa 30 monaci buddisti. Gli alpinisti fanno pellegrinaggi qui, per pregare prima di raggiungere la cima del monte Everest. La teahouse di Tengboche, Tashi Delek, è molto conosciuta da queste parti per la sua cucina. “La miglior pizza della valle,” dice Hem al gruppo.

Pizza al Tenboche

Un’altra Mingma Sherpa (nessun legame con la donna dallo stesso nome a Phortse) conduce la cucina qui a Tashi Delek quando i proprietari sono via in bassa stagione. Mi mostra la cucina dove lo staff è impegnato a maneggiare ingredienti freschi e ad accendere il forno per la pizza. Un altro ordine molto popolare sono gli hamburger vegetariani. Le chiedo se è difficile ottenere il pane.

“Non è difficile,” dice Mingma. “Lo prepariamo qui.”

Praticamente tutto nel menu viene preparato da zero, compresi pizza, impasto degli hamburger veg e pasta. Nonostante lavorino con elettricità limitata, e poca acqua corrente, Mingma e il suo staff riescono a creare pasti deliziosi, serviti con la vista del Monte Everest.

Dopo 12 giorni siamo tornati Lukla e il nostro gruppo si è riunito per celebrare la fine del nostro viaggio. Non è consigliato bere alcol ad alta quota, quindi stavamo sognando di aprire una lattina gelata da quando avevamo lasciato il paese. Abbiamo brindato con lattine da 66 di Sherpa Brewery Khumbu Kolsch, una birra artigianale locale, e ci è sembrato di bere oro liquido.

