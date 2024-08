Pollo Fritto Gluten Free Speziato

Porzioni: 4

Preparazione: 15 minuti

Totali: 45 minuti

Ingredienti

6 cucchiai di maionese (circa 45 grammi)

2 cucchiai di prezzemolo spezzettato accuratamente

1-2 cucchiai di succo di limone fresco, q.b.

1 sedano a coste, tagliato a cubetti

2 cetriolo sottaceto (all’aroma di aneto), tagliato a cubetto

1 cipolla dolce piccolo, tagliata a cubetti

½ cavolo cappuccio verde, tagliato a cubetti

Scorza di un limone

Sale kosher, q.b.

2 pannocchie

32 gr di burro

1 pollo, spellato

5 spicchi d’aglio, con la buccia, pestati

1 cucchiaio di paprika affumicata (circa 15 grammi)

½ cucchiaino di peperoncino di Cayenna

½ cucchiaino di chiodi di garofano macinati

½ cucchiaino di coriandolo macinato

½ cucchiaino di sedano macinato

1 limone

Preparazione

1. Prendi una scodella grande e usala per unire la maionese al prezzemolo, al succo di limone, al sedano, ai cetrioli, alla cipolla, al cappuccio verde, alla scorza di limone e al sale. Mescola amalgamando bene. Metti poi il tutto in frigo, finché non è pronto. Tendenzialmente è meglio usare il composto il giorno dopo (usarlo dopo poche ore però non impedirà la riuscita della ricetta), poiché più a lungo lascerai riposare la cipolla, maggiore sarà il suo sapore alla fine della preparazione. Se quindi hai in programma di mangiare il pollo il giorno stesso, è consigliato aggiungete la cipolla all’ultimo.

2. Togli le foglie dalle pannocchie e taglia poi ogni pannocchia in tre. Prendi una padella di medie dimensioni e riempila d’acqua. Salala e portala all’ebollizione. Aggiungi quindi il granoturco e lascia cuocere per 5 minuti. Rimuovi quindi in mais e posizionalo su un foglio di alluminio, aromatizzando ogni pannocchia con 1 pezzettino di burro, il sale e il pepe.

3. Ora prendi una padella per friggere (in alternativa va bene anche una pentola di ghisa), e riscaldala a fuoco medio. Versa abbastanza olio per friggere da creare uno strato di 5 centimetri (circa 444 litri). Asciuga bene il pollo con la carta assorbente e aromatizzalo con un ½ cucchiaino di sale e ½ cucchiaino di pepe. Appena l’olio è caldo, procedi a inserire il pollo nella padella utilizzando le pinze. Friggi ogni lato per indicativamente 5 o 6 minuti fino a raggiungere una leggera duratura, proseguendo poi per altri 5/6 minuti. Getta l’aglio nell’olio e cuoci per ulteriori 3 minuti.

4. Quando il pollo è pronto, posizionalo in una padella larga. È arrivato il momento di cospargere le spezie sul pollo, ricoprendolo interamente con la miscela preparata in precedenza.