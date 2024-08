Pollo Tikka Masala

Porzioni: 4

Preparazione: 20 minuti

Tempo totale: 4 ore (inclusa la marinata del pollo)

Ingredienti

Per la prima marinata:

25 ml di succo di limone

6 g di sale

750 g di cosce di pollo disossate e senza pelle, tagliate in pezzi da circa 2,5 cm

Per la seconda marinata:

100 g di yogurt bianco

15 ml di olio vegetale

2,5 g di cumino in polvere

2,5 g di peperoncino in polvere

1,5 g di mix di spezie ‘Garam Masala’

1,5 g di pepe bianco macinato

3 g di sale, più altro a piacere

2 spicchi d’aglio, pestati e ridotti in purea

Un pezzo da 3-4 cm di radice di zenzero, pelata, pestata e ridotta in purea

Per il masala:

30 ml di olio vegetale

1 cipolla dorata media, tagliata a dadini

2 spicchi d’aglio, pestati e ridotti in purea

Un pezzo da 2,5 cm di radice di zenzero, pelata, pestata e ridotta in purea

5 g di peperoncino in polvere

2,5 g di mix di spezie ‘Garam Masala’

2,5 g di coriandolo in polvere

2,5 g di cumino in polvere

2,5 g di curcuma in polvere

sale, a piacere

340 g di passata di pomodoro

13 ml di succo di limone

1 peperoncino verde, senza gambo e tagliato a fettine

40 g di burro

120 g di panna da cucina

15 g di coriandolo, tritato

Preparazione

1. Per la prima marinata: mescola tutti gli ingredienti in una grande ciotola insieme al pollo. Copri e lascia riposare per 30 minuti.

2. Per la seconda marinata: mescola tutti gli ingredienti in una grande ciotola, aggiungi il pollo precedentemente marinato e mescola bene fino a ricoprirlo bene di spezie. Copri e riponi in frigorifero per 3-4 ore.

3. Riscalda il forno a 180° C. Metti il pollo su una teglia e inforna per 10 minuti. Poi, spennella con l’olio e cuoci per altri 10 minuti. Metti da parte.

4. Per il masala: riscalda l’olio in una padella larga, poi aggiungi cipolla e soffriggi fino a doratura, in circa 8 minuti. Fai in modo da incorporare le puree di aglio e zenzero e versa nella padella, lascia cuocere per altri 2-3 minuti. Ora metti anche peperoncino in polvere, Garam Masala, coriandolo, cumino, curcuma e il sale, fai tostare per 2 minuti. Aggiungi pollo marinato precedentemente e fai rosolare per 4-5 minuti. Versa la passata di pomodoro, succo di limone e peperoncino verde e cuoci per altri 4-5 minuti. Infine, incorpora il burro ci vorranno 2 minuti in più per farlo sciogliere. Mescola tutto per bene e servi guarnendo con il coriandolo tritato.