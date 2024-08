Polpo con Chimichurri​ di olive piccanti

Porzioni: 5

Preparazione: 4 ore 20 minuti

Totale: 4 ore 20 minuti

Ingredienti

Per il Chimichurri di olive piccante:

85 gr di olive botija snocciolate (olive nere), sminuzzate finemente

1/4 di cipolla rossa, tagliata a cubetti piccoli

1/4 peperoncino Rocoto, sminuzzato finemente

1 1/4 cucchiaio di olio vegetale

1 cucchiaino di olio d’oliva

3 cipollotti, tagliati a fettine sottili

sale, a piacere

Per la salsa di olive:

1 uovo

115 gr di olive botija snocciolate (olive nere)

150 gr di olio vegetale

55 gr di olio d’oliva

1 gr di sale

Per il polpo:

1 piccola cipolla rossa, tagliata a cubetti piccoli

6 rametti di coriandolo, tagliati sottilmente

1 pomodoro medio, tagliato a cubetti piccoli

3 spicchi d’aglio

200 gr di salsa di soia

130 gr di riso basmati crudo

450 gr di daikon, a fette

2 kg di polpo

3,8 litri di acqua

per servire:

1 tentacolo di polpo

2 cucchiai di salsa di olive

1 1/2 cucchiai di battuto di olive chimichurri

1 1/2 cucchiai di olio di olive oil

sale, a piacere

Preparazione

1. Per il battuto di olive chimichurri: metti le olive, le fettine di scalogno, il peperoncino, la cipolla e il sale in una ciotola. Mescola accuratamente, poi aggiungi l’olio d’oliva e l’olio vegetale fino a coprire gli ingredienti e mescola bene. Metti da parte in frigo. (Preferibilmente lascia riposare la miscela in frigorifero per almeno 2 ore, in modo d’amalgamare bene i sapori).



2. Per la salsa di olive: metti le olive e l’uovo in un frullatore. Inizia a miscelare a velocità media e poi ad alta velocità. Successivamente versa lentamente l’olio d’oliva e vegetale fino ad ottenere un’emulsione. Quindi, aggiungi il sale. Infine, metti da parte in frigo.

3. Per il polpo: usando un coltello, rimuovi la testa di polpo e mettilo in un colino. Strofinalo con il sale fino per rimuovere la pelle e risciacqua con abbondante acqua. Usando una mazza da cucina, colpisci il polpo per intenerirlo. Mettilo in una ciotola e riponilo nel congelatore per 24 ore. (Il martellamento e il congelamento del polpo aiuta a renderlo più tenero).

4. Mettere la cipolla, il coriandolo, il pomodoro, le fette di daikon, il riso e la salsa di soia in una pentola con 3,8 litri di acqua. Una volta che il mix bolle, aggiungi il polpo e cuoci per circa 4 ore a fuoco basso o fino a quando il polpo è tenero.

5. Per servire: usa un coltello affilato, rimuovi la pelle del tentacolo lasciando solo parti bianche e le ventose. Sempre con un coltello affilato, taglia il polpo nel senso della lunghezza in 5 fette molto sottili di circa 5 x 2 cm.

Disponi le fette di polpo su un piatto di pietra. Metti una linea di battuto di olive chimichurri su un lato del polpo, aggiungi sale e condisci con olio d’oliva. Infine, aggiungi la salsa di olive su ciascun dei lati del piatto e servi