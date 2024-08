Prata Punch

Porzione: 1

Preparazione: 10 minuti

Totale: 15 minuti

Ingredienti



Per lo sciroppo alla viola:

350 g di zucchero



60 ml di liquore Crème de Violette

Per il cocktail:

30 ml di purea di fragole, più qualche fetta per guarnire

20 ml di succo di limone, più qualche fetta per guarnire

20 ml di sciroppo di viola

Vino frizzante q.b.

Fiordaliso per guarnire (facoltativo)

Preparazione

1. Inizia dalla preparazione dello sciroppo. Prendi una piccola padella e usala per sciogliere a fuoco medio-alto lo zucchero in 250 ml d’acqua. Lascia raffreddare e versa dentro, mescolando, la Crème de Violette.

2. Prepara il cocktail. Agita energicamente l’Avuá Prata Cachaça, la purea di fragole, il succo di limone e lo sciroppo alla viola in uno shaker per cocktail, aggiungendo anche il ghiaccio. Versa il tutto in un bicchiere rock con dentro il ghiaccio. Guarnisci con il vino frizzante, le fettine di frutta e, se vuoi, il fiordaliso.