Interviste a persone che hanno preso un cane durante il lockdown

Completamente ignari della ragione per cui i loro migliori amici hanno improvvisamente iniziato a passare tutto il giorno in casa e sono da mesi particolarmente inclini a portarli a spasso, forse i cani ricorderanno il 2020 come un anno positivo. Certo, non hanno idea della pandemia, né sanno che intanto il prezzo per un cucciolo sia raddoppiato (succede nel Regno Unito), o che le truffe sui cani siano esplose in tutto il mondo.

Ma tanti umani nel 2020 hanno avuto la tentazione di prendere un cane per vivere meglio l’isolamento—e alcuni l’hanno fatto. Solo perché puoi prendere un cane, non significa però che dovresti farlo. Adottare un cane comporta sempre e comunque un sacco di responsabilità.

Abbiamo fatto due chiacchiere con chi ha fatto questo passo negli ultimi mesi per capire come stia andando.

Hanna e il suo cane, Lulu – Melbourne, Australia

Lulu

Per Hanna e suo marito Dave, che condividono un appartamento in centro a Melbourne, la piccola schnauzer Lulu ha portato un po’ di emozioni durante uno dei lockdown più lunghi del mondo.

“Avevamo saputo di truffe in cui le persone pagavano cifre esorbitanti per essere messe in lista per un cucciolo, per poi scoprire che non c’era nessun cane,” ha detto Hanna. La coppia è riuscita a non farsi fregare, ma prendere Lulu dal Queensland—una regione 2000 chilometri a nord di Melbourne—è stato comunque un’impresa.

“Purtroppo, per via del COVID, le linee aeree hanno interrotto il trasporto di animali a meno che non fossero almeno di 12 settimane, e anche in quel caso cancellavano i voli all’ultimo minuto. Abbiamo preso accordi per un trasporto in auto, che ci è costato 350 dollari australiani [210 euro].”

“Ha solo 11 settimane e sta aspettando di fare le ultime vaccinazioni prima di poter uscire,” ha detto Hanna, aggiungendo però che sono contenti della loro scelta. “La cosa più bella è la gioia che ti dà un cucciolo. È sempre pronta a giocare ed è incredibilmente affettuosa.”

Emma e il suo cane, Archie – New York City, USA

Archie

“Ora come ora, aver preso un cane durante la quarantena ci sembra un errore molto grosso,” dice Emma, a proposito del cane che lei e il suo ragazzo hanno adottato dal canile a luglio.

Sopraffatta dai casi di COVID ad aprile, New York era nel panico. È stato allora che Emma ha iniziato a fare ricerche su cani e canili. “Sono cresciuta in una casa piena di cani e quando è iniziata la quarantena mi sono accorta che non facevo che guardare foto di cani su Instagram e restavo a fissare qualsiasi cane per strada,” racconta. A luglio, lei e il ragazzo hanno preso Archie.

Ma accogliere Archie nel loro bilocale senza balcone e al 45esimo piano, è stato un incubo. “Pensavamo che avere un animale ci avrebbe spinti a uscire regolarmente di casa—un luogo diventato soffocante,” ha detto. Quello che non si aspettavano è l’avversione di Archie per i rumori forti. Vivere nel mezzo di New York carica di stress imprevisto ogni passeggiata. “Tutt’a un tratto, stiamo passando molto meno tempo fuori di prima,” ha detto Emma.

Inoltre, abituarlo a fare i bisogni nel posto giusto è “quasi impossibile” in un grattacielo. “Ho pianto quasi tutti i giorni per le prime settimane,” racconta Emma. La coppia ha anche valutato più volte se rimandare Archie indietro. “Avremmo probabilmente dovuto aspettare. I cuccioli sono impegnativi, New York è impegnativa e il COVID è impegnativo. Ma Archie è nostro figlio e ci siamo presi una responsabilità.”

Emilie e la sua cagnolina, Bowi – Amsterdam, Olanda

Bowi

Amsterdam stava vivendo una delle quarantene meno rigide d’Europa quando Emilie ha adottato la sua cagnolina Bowi, a maggio. “Ci stavo pensando da molto tempo, in realtà,” ha detto. “Quando è iniziata la quarantena, ho ospitato il cane di mio fratello per qualche settimana e ho pensato che se potevo gestirlo con il resto dei miei impegni, perché non prendermi un cane tutto mio?”

Adottata da un canile in Portogallo, Bowi aveva quattro mesi quando è arrivata ad Amsterdam. “È un ibrido di tante razze diverse, ma ha la forma di un dachshund,” ha spiegato Emilie, ammettendo che per quanto adottare Bowi sia stata una cosa positiva, educarla non è stato semplice. “Ci vogliono regole, pianificazione e disciplina… ma ci stiamo arrivando.”

Portare Bowi in ufficio—dove c’è un cane più anziano da cui può imparare—ha aiutato, ma le restrizioni più severe che sono entrate in vigore ad Amsterdam da ottobre costringeranno probabilmente Bowi ed Emilie a passare l’inverno insieme a casa.

Victoria e il suo cane, Ozu – Granada, Spagna

Ozu

Durante le prime misure restrittive di marzo scorso, portare il cane a spasso era una delle poche “uscite essenziali” concesse agli spagnoli. Come hanno reagito le persone? Alcune hanno dato “in affitto” il proprio cane a chi era disposto a pagare per un’ora d’aria, mentre altri hanno provato a sfidare il sistema portando fuori al guinzaglio un peluche.

Le motivazioni di Victoria per prendere un cane sono frutto di un ragionamento più ampio. “Io e il mio ragazzo siamo sempre al lavoro, per questo non ci siamo mai decisi a prendere un cane, perché non avevamo il tempo per educarlo. Durante la quarantena abbiamo pensato ‘questo è il momento perfetto.’”

La coppia ha preso Ozu, un labrador di 40 giorni, ad aprile. “La casa è piccola, per ci è stato difficile starci chiusi dentro,” ha detto, sottolineando che non potevano usare la scusa della passeggiata col cane, dato che Ozu non poteva uscire prima delle vaccinazioni che i cani fanno a tre mesi. “La cosa positiva di avere un cane durante la quarantena è che potevamo stare con lui e assicurarci che non rompesse niente,” ha detto.

Tracey e il suo cane, Floyd – Londra, Regno Unito

Floyd

“A noi è andata bene,” ha detto Tracey parlando della suo levriero, Floyd. “Il mio compagno e io avevamo deciso di prendere un cane a prescindere dalla quarantena, e avevamo l’appuntamento fissato giusto quando sarebbe partito il lockdown a Londra. Abbiamo dovuto prenderlo una settimana prima—e lo svezzamento è stato difficile—per via delle norme sugli spostamenti non necessari.”

Tracey ha detto che hanno legato molto più in fretta entrambi con Floyd, rispetto a come sarebbe stato lavorando fuori casa a tempo pieno. “Non so come avremmo fatto se non fossimo stati a casa così tanto. Di base, il cucciolo avrebbe sofferto molto di più,” ha detto.

Per quanto fosse per loro un buon momento per prendere un cane, doversi mettere in isolamento volontario dopo una vacanza in estate ha significato dover pagare un dog sitter per portare Floyd a fare le sue passeggiate. “Lo abbiamo fatto per la sanità mentale di tutti,” ha detto.