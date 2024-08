Questo tizio ha chiesto la mano della fidanzata all’Esselunga

Ah, l’amore e tutte le sue sfaccettature. Anche quelle più raccapriccianti.



Mi hanno sempre affascinato i matrimoni: queste grandi feste gioiose dove si celebrano incatenamenti eterni. E mi sono sempre chiesto come farei una proposta decente alla persona che dovrà sopportarmi fino alla morte.



La proposta di questi ragazzi innamorati è di quelle che non si dimenticheranno facilmente. E di quelle per cui, forse, si pentiranno per il resto dei loro giorni. Della serie: “ma che cazzo ti era saltato in mente?”



Ecco la storia.



Circa un mesetto fa, il 15 febbraio per essere precisi, Riccardo ha pensato bene di chiedere la mano alla sua Sara nel reparto vini dell’Esselunga in via Ripamonti a Milano.



Immaginate la scena, prima di vederla nel video che l’ha immortalata: una corsia vuota, un uomo che si gira e si inginocchia, una donna stupita.



“Vuoi sposarmi?”





Certo che lo voleva, altrimenti la notizia sarebbe stata “Donna tira una bottiglia di Viogner Casale del Giglio in offerta sulla testa del proprio amato”.



Naturalmente Esselunga sapeva già tutto, era stata avvertita della strana proposta di questo strano romantico e aveva allestito un set improvvisato per immortalare la scena. “È stato solo accontentare la richiesta di un cliente, non c’erano fini pubblicitari”, ha dichiarato la catena di supermercati più borghese d’Italia. No, infatti.

Videos by VICE

Il mondo ci piace perché ha le sue stranezze, e quelle amorose vincono sempre su tutte.



Stavolta non era una cosa ma uno status symbol. L’Esselunga vende, fa incontrare le anime gemelle e puoi trovarci sempre tutto. Emblema moderno della milanesità.



Ci sono il Duomo, Torre Velasca e l’Esselunga di Piazza Ovidio.

Lunga vita agli sposi.





Segui MUNCHIES Italia anche su Facebook e Instagram.