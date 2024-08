Pudding di mais con pesche al rosé

Porzioni: 8

Preparazione: 15 minuti

Totale: 5 ore

Ingredienti

Per il pudding al mais:

3 pannocchie di mais

625 ml di latte intero

150 grammi di zucchero semolato

60 grammi di amido di mais

1/2 cucchiaino di sale kosher

6 tuorli

2 cucchiai di burro non salato a cubetti

Panna montata per servire

Videos by VICE

Per le pesche:

125 ml di rosé frizzante

50 grammi di zucchero semolato

2 pesche mature, tagliate a metà e sbucciate

Per le briciole di farina di mais:

30 grammi di farina di mais fine

2 cucchiai di farina

2 cucchiai di burro non salato, a temperatura ambiente

1 1/2 cucchiai di zucchero di canna

1 cucchiaio di zucchero semolato

1/4 cucchiaino di sale kosher

Procedimento

1. Prepara il pudding. Pulisci le pannocchie. Frulla i chicchi con il latte e la purea fino ad ottenere un composto liscio, circa 30 secondi. In una pentola di media grandezza, mescola con zucchero, amido di mais, sale e tuorli. Metti la padella a fuoco medio e, mescolando di frequente, porta a ebollizione, cuocendo finché non si solidifica e le bolle iniziano a rompersi sulla superficie, circa 8 minuti. Rimuovi la padella dal fuoco e aggiungi burro e vaniglia. Filtralo, versalo in una ciotola e lascialo in frigorifero per circa 4 ore coperto di una pellicola di plastica.

2. Meanwhile, prepare the peaches: In a small bowl, stir together the rosé and sugar until the sugar dissolves. Slice the peach halves into 1/4-inch-thick slices, then add to the rosé syrup and toss to coat. Cover with plastic wrap and refrigerate until chilled, 30 minutes or up to 3 days in advance.

3. Prepara le briciole di mais. Scalda il forno a 250°C. In una ciotola di media grandezza mescola la farina di mais, il burro, tutti e due gli zuccheri e il sale, poi strofina tra le dita finché non si formano delle grosse briciole. Spargi le briciole su una teglia ricoperta di carta da forno e cuoci, mescolando solo una volta a metà cottura, finché non diventano dorate e croccanti – da 12 a 14 minuti. Lascia raffreddare completamente. Metti in un contenitore sottovuoto e conserva per 3 giorni.

4. Dividi il pudding di mais in 8 ciotole. Mettici sopra le pesche. Aggiungi un cucchiaio di panna montata, spolvera con le briciole di crumble di mais, e servilo mentre si raffredda.

Questo articolo è originariamente apparso su Munchies US.