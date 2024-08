Ecco quanto costa la cannabis in 120 città di tutto il mondo

Seedo, azienda che produce strumenti per la coltivazione di cannabis, ha da poco pubblicato il 2018 Cannabis Price Index, una graduatoria sui prezzi della sostanza sviluppata partendo dai dati dell’Ufficio delle Nazioni Unite per il controllo della droga e la prevenzione del crimine (UNODC).

Lo studio include 120 città di tutto il mondo—in alcune il consumo di cannabis è illegale, in altre è almeno parzialmente legale—e stima inoltre quanto queste guadagnerebbero se la cannabis diventasse legale. Le cifre vengono poi messe a confronto con gli introiti derivati dal tabacco.

Uri Zeevi, chief marketing officer di Seedo, ha dichiarato che tutto questo dimostra come, “[eliminando] la componente criminale, i governi potrebbero regolamentare la produzione in maniera più sicura, togliendo potere alle associazioni criminali e—come illustriamo nello studio—generando enormi profitti.”

Per determinare il prezzo al grammo sono stati condotti sondaggi locali, messi poi a confronto con il 2017 World Drug Report dell’UNODC. Questi dati possono diventare obsoleti in fretta [ su Milano, per esempio, quello indicato nella mappa è spesso il prezzo minimo], e ovviamente il costo finale dipende da molti fattori (come la qualità e chi effettivamente la vende).

Il quantitativo in tonnellate di marijuana consumata annualmente per ogni città è stato invece calcolato mettendo in rapporto la popolazione totale, la percentuale di consumatori sulla popolazione secondo i dati UNODC e il consumo totale stimato (annuale) in grammi.

Ecco alcune delle conclusioni più importanti a cui è arrivato lo studio:

New York ha il consumo medio di cannabis più elevato della classifica, con 77,4 tonnellate all’anno.

La cannabis più costosa è a Tokyo, dove un grammo costa circa 26 euro.

La più economica è a Quito, in Ecaudor, e Bogotá, in Colombia (rispettivamente circa 1,07 e 1,77 euro al grammo).

Tra le città in cui è parzialmente legale, Boston è quella in cui costa di più, a 8,84 euro al grammo. A Montevideo, in Uruguay, la media è 3,33.

Nelle città dove è totalmente illegale, a Giacarta, in Indonesia, c’è la più economica (3,04 euro al grammo), nonostante il consumo sia punito severamente.

LE 10 CITTÀ DOVE LA CANNABIS È PIÙ CARA

Immagine via 2018 Cannabis Price Index/Seedo.

LE 10 CITTÀ DOVE LA CANNABIS È MENO CARA

Immagine via 2018 Cannabis Price Index/Seedo.

LE 10 CITTÀ CON IL CONSUMO DI CANNABIS PIÙ ALTO

Immagine via 2018 Cannabis Price Index/Seedo.

LE 10 CITTÀ CON IL CONSUMO DI CANNABIS PIÙ BASSO

Immagine via the 2018 Cannabis Price Index/Seedo.

MAPPA : QUANTO COSTA LA CANNABIS NEL MONDO?

La mappa qui sotto, realizzata da VICE Colombia, riporta per ogni città informazioni sul prezzo (stimato e in dollari) per grammo, sulla legalità o meno della cannabis e sul consumo medio (stimato) annuo in tonnellate. Ogni città è indicata con un colore diverso, e cliccando compaiono i dati a essa associati. Alcune note:

Verde: città in cui la marijuana è legale, sia in termini di possesso che di vendita, per uso ricreativo e per uso terapeutico.

città in cui la marijuana è legale, sia in termini di possesso che di vendita, per uso ricreativo e per uso terapeutico. Arancione: città in cui la marijuana è parzialmente legale, ovvero in cui è vera almeno una delle opzioni seguenti:

Il possesso della sostanza in piccole quantità può essere legale. È permesso solo l’uso terapeutico. Il possesso è legale, la vendita illegale. La marijuana è legale solo per uso scientifico. Il consumo è limitato a determinate aree (in casa o nei coffee shop, come ad Amsterdam). Ci sono altre leggi che limitano l’uso a campi specifici.

Rosso: città in cui la marijuana è totalmente illegale, sia quanto a vendita che a possesso, sia a scopo ricreativo che terapeutico.