Come la quarantena mi ha aiutato a superare la dipendenza da sesso e alcol

In India esiste una disparità enorme tra i vizi che un uomo può avere e quelli che può avere una donna, in termini di giudizio sociale. Io vengo da una famiglia in cui, in quanto donna, non posso neanche menzionare parole come “alcol”, “fumare”, o “droga” a casa. Sono peccati che non esistono, qui—o almeno facciamo tutti finta che sia così.

Quando me ne sono andata di casa per l’università nel 2016, ho avuto il mio primo assaggio di libertà e di cosa significa vivere senza dover rendere conto a nessuno. Dopo essermi laureata nel 2019, sono tornata dalla mia famiglia a Mumbai. Ma dopo aver vissuto da sola per qualche anno, non ero pronta a tornare a una vita fatta di censure. La parte più dura, però, è che durante quegli anni ero diventata un’alcolista. Non c’era nessuno a dirmi di smettere di bere, e io, chiaramente, non sapevo quando fermarmi.

È iniziato tutto quando, arrivata all’università, ho lasciato il ragazzo con cui avevo una relazione tossica al liceo. Era sessista ed era convinto che le donne non siano biologicamente progettate per provare piacere. Il modo in cui facevamo sesso mi lasciava spesso frustrata sessualmente ed emotivamente. Mi sentivo impotente perché non riuscivo a provare piacere. Alla fine l’ho lasciato.

Dopo, ho iniziato ad avere rapporti con diverse persone, per riempire un vuoto che aveva creato la mancanza di intimità. Il tutto alimentato dall’alcol, che mi faceva sentire libera e riduceva la mia frustrazione. Trovarmi con qualcuno di nuovo quasi ogni giorno mi faceva sentire potente, desiderata, valida. Dopo un mese, però, l’eccitazione è finita. È rimasta solo un’abitudine vuota.

Non ero neanche più interessata all’intimità emotiva, tutto ciò che volevo era l’eccitazione di essere soddisfatta a letto. Non sono riuscita a fermarmi neanche quando avrei voluto, quando la soddisfazione e il senso di validazione erano scomparsi. Bere mi portava al sesso, e pentirmi del sesso il giorno dopo mi portava a bere di nuovo. Era un circolo vizioso di cui ero stanca, ma non capivo come uscirne. Il mio cervello si era abituato ad alti livelli di dopamina (un neurotrasmettitore che agisce sulla parte del cervello responsabile dei meccanismi di ricompensa) e ne voleva sempre di più, così andavo in cerca di una nuova “dose.”

Sono caduta in una dipendenza senza accorgermene, ma lungo la strada mi sono sentita alienata. Non potevo parlare di questa parte della mia vita con amici o parenti. Oltre alla paura di essere giudicata, non ero pronta io stessa ad accettarla. Poi, il coronavirus ha investito le nostre vite.

All’improvviso, misure restrittive e quarantene sono state imposte quasi ovunque, e trovare sconosciuti con cui andare a letto o andare a bere non era più una possibilità.

All’inizio ho fatto sexting con diversi uomini, tutti contemporaneamente. Ma senza l’alcol non era eccitante. Non essere con loro fisicamente non mi dava lo stesso senso di validazione che ottenevo prima. Smettere di bere ha significato anche avere sbalzi di umore, e avevo i sintomi dell’astinenza. Mi sentivo tossica verso la mia famiglia con cui ero costretta in casa, e spesso loro dovevano sopportare le mie scenate senza sapere cosa ci fosse dietro. Alla fine, non ho potuto fare altro che accettare la realtà del fatto che non ci sarebbe stato alcool o sesso in quarantena. Il fatto poi che la città in cui vivo avesse inserito l’alcol tra i beni non primari e chiuso tutti i negozi di liquori ha dato il colpo di grazia.

Mentre la quarantena faceva il suo corso, la mia vita ha iniziato a migliorare. Le cose che mi facevano sentire in gabbia fino a qualche mese prima, a partire dalle regole, ora mi facevano sentire in controllo. Col tempo, sono riuscita a costruire una forma di fiducia reciproca con la mia famiglia. Mi sono resa conto che la mia carriera si era arenata e ho iniziato a cercare un lavoro. Col tempo, ho inserito altre abitudini positive, come meditazione, esercizio fisico, bere tanta acqua, mangiare cibo sano. E con ogni cambiamento, ho ottenuto anche l’approvazione della mia famiglia, che non avevo mai capito essere tanto importante. La validazione è tutta un’altra cosa quando viene da parte di chi ti è vicino ed è onesta nelle sue intenzioni.

Un’altra cosa che è cambiata gradualmente sono state le amicizie che avevo perso nel tempo. Un sacco delle mie avventure avevano coinvolto amici maschi, e fare sesso con loro aveva significato perderli come amici. Ora, però, do molto più valore agli amici—non sono solo uno strumento per raggiungere il mio scopo.

In un momento in cui i social media sono invasi di notizie sugli effetti tremendi della quarantena—violenze domestiche, abusi, relazioni e famiglie in crisi, tossicodipendenti spinti al limite o in ricaduta—so che la mia storia è una storia di privilegio. Ma sono grata di essermi potuta mettere alle spalle uno stile di vita tossico con l’aiuto della mia famiglia, anche se non sanno di avermi salvata.