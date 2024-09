Quella volta che Eminem perse un contest di freestyle in finale

Il dibattito sul miglior rapper di sempre non troverà, probabilmente, mai una fine. Chi è nel gioco del rap da tanti anni cita spesso Eminem, quando gli viene chiesto quale sia il principale modello a cui si è ispirato, anche se la sua carriera è in fase calante ormai da una decina d’anni. Certo, con qualche esplosione di vitalità e ispirazione qua e là—proprio come quando vostro nonno con l’Alzheimer ha momenti di lucidità e si mette a risolvere cubi di Rubik. Il motivo di tutto questo, però, non va identificato nell’avanzare della sua età o nelle droghe: il problema più grande di Eminem è che non è morto al top, e ha quindi avuto tutto il tempo di cominciare la sua discesa. Se Tupac e Biggie non se ne fossero andati una ventina d’anni fa probabilmente oggi sarebbero reliquie di un tempo passato, perse nell’illusione di una fama volatile, impegnati a chiedere versi a Chief Keef e Future per ritrovare la vitalità dei loro esordi. L’unica macchia sulla leggenda di Eminem è stato il suo continuare a buttare fuori musica fino a diventare una versione smussata di sé stesso.

