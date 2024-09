Il video di “Scary Objects” dei Radian è un paradosso in bianco e nero

Il mese scorso, una mia amica che si intende di arte mi ha portato a vedere una proiezione delle performance di Hermann Nitsch, che io non avevo mai visto prima. Si tratta di eventi in cui vengono coinvolte decine di persone e si ricostruisce una specie di rituale pagano a metà tra le sanguinose cerimonie precolombiane e i Saturnali romani. Corpi nudi ricoperti di sangue e interiora animali vengono crocifissi su tele bianche mentre altri frutti della terra vengono ridotti in poltiglia da una folla in estasi e ritornati alla terra. Ma perché vi sto parlando di Azionismo viennese? Perché è la prima cosa che ho pensato mentre ascoltavo “Scary Objects” dei Radian, singolo estratto dal loro ultimo album per Thrill Jockey On Dark Silent Off—un’orgia rituale ma con olio e componenti meccaniche ed elettroniche al posto di sangue e corpi. E sono molto orgoglioso di aver fatto questo collegamento prima di rendermi conto che anche i Radian, come Nitsch, vengono da Vienna.

Il pezzo, come tutto il disco, è una specie di riarrangiamento meccanizzato di parti organiche: ritagli di improvvisazioni, percussioni ricomposte con l’aggiunta di microsuoni, drone di basso filtrati sono il risultato di questa specie di prisma, in cui entra un trio chitarra-basso-batteria ed esce una strana creatura in cui un beat quasi hip-hop si sovrappone a ombre e scie di suoni che stridono, gorgogliano e grattano in ogni direzione. Allo stesso modo, il video, diretto da Billy Roisz e Dieter Kovacic, sovrappone immagini e dettagli in un bianco e nero da pellicola, ricreando il medesimo paradosso tra calore e fantasmi digitali.

Guarda il video di “Scary Objects” qua sotto e acquista On Dark Silent Off sul sito di Thrill Jockey.

Foto di Rania Moslam per gentile concessione di Thrill Jockey.

