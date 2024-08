Recensione: cupcakKe – Eden

A meno di un anno dal precedente Ephorize esce Eden, il quarto album di cupcakKe, ventunenne rapper di Chicago.

Se con il disco precedente Elizabeth (questo il suo vero nome) si era fatta notare sia per la sua abilità al microfono e per il flow potentissimo che per le explicit lyrics, in questo lavoro si nota una maturazione ulteriore: se non mancano le battute, i giochi di parole, le volgarità e gli insulti agli hater (questi soprattutto nella opening track), questa volta c’è spazio anche per cuori spezzati (“Dangled”), razzismo (“Cereal and Water”) e per un messaggio di incoraggiamento a chi si trova a vivere in una condizione difficile (“A.U.T.I.S.M.”).

L’album, ancora una volta autoprodotto (ma ci aspettiamo che entro breve qualcuno le proponga un contratto a molti zeri), in un mondo hip hop ancora un po’ troppo maschio-centrico, ci dimostra (se ce ne fosse ancora il bisogno) che esistono figure credibili e fortissime anche in campo femminile, che non hanno davvero nulla da invidiare ai più famosi colleghi maschi.

Speriamo che anche quando arriverà alla ribalta del mainstream, perché ha tutte le carte in regola per arrivarci, cupcakKe continui a fare pezzi in cui parla della sua vagina paragonandola a Garfield (“I got a fat cat”, su una base irresistibile), a sputare barre come “Danced on that dick like I was J. Lo / Mouth to his mic like on the Sway Show / On my face, is it cum? Is it snow snow snow?”, frasi come “Stir that dick in my pussy like you makin’ chili” e ritornelli come “Finger me like a typo”.

Eden è divertente, pieno di rime geniali, super trascinante e impressionante dimostrazione di un talento purissimo. Mi sento di inserirlo tranquillamente tra le migliori uscite rap dell’anno, e se ancora non avete scoperto questa artista è decisamente il momento di farlo.

Eden è uscito il 9 novembre autoprodotto.

TRACKLIST:

1. PetSmart

2. Cereal and Water

3. Quiz

4. Garfield

5. Dangled

6. Starbucks

7. Typo

8. Prenup

9. Blackjack

10. Fabric

11. Don’t Post Me

12. A.U.T.I.S.M.

