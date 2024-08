Recensione: Tommy Genesis – Tommy Genesis

Tempo di debutti, pare, e di debutti sui quali gravano notevoli aspettative. È il caso di Tommy Genesis, la fetish rapper che ci porta nel suo mondo di pussy playing e catene BSDM a cavallo di beat future pop.

La prima cosa che si nota è che c’è un remix di “100 Bad” fatto da Charli XCX, ma non è quello che importa. Nel suo album omonimo, la nostra mistress riesce a trovare l’equilibrio tra rap zozzo e pop da profumeria colorata, anzi, neanche tanto colorata: in “Daddy” c’è un lato oscuro abbastanza notevole che fa intravedere sicuramente un vissuto al di là del bene e del male. Certo, a volte i temi sono affrontati in stile un po’ Cartoon Network, ma d’altronde stiamo parlando sempre di musica che nasce per essere consumata come un fumetto o una boccata di droga da una stagnola.

Rispetto alla sua collega Charli, la nostra Tommy ha la voce giusta, il tocco alla Paris Hilton (che per noi è sempre stata il futuro), la spocchia di chi sa usare la sorca come un’arma caricata a pallettoni e un immaginario che non può che sviluppare smanie di successo.

Gli arrangiamenti svariano dalle randomate a veri e propri cavalli di troia sintetici, che non sbagliano un colpo fino a che non spunta la chitarrina che fa storcere il naso. Ma fortunatamente si tratta di episodi sporadici, per il resto il disco va liscio come l’olio ponendosi come una realtà autonoma in un panorama popolato da fin troppi pupazzi.

Certo, rimane sempre l’amaro in bocca perché la moda è moda, ma se la nostra eroina continua così forse potrà scavalcarla e diventare lei stessa un punto di riferimento per il nuovo pop. Esagero? Forse. Ma lasciatemi sognare.

Tommy Genesis è uscito il 9 novembre per Downtown Records.

Ascolta Tommy Genesis su Spotify:

