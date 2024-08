Un’accurata analisi di Matteo Salvini che canta “Albachiara”

Faccio parte di quella generazione di giovani edgy che a un certo punto, dopo averlo preso per il culo per anni per le vocali, ha capito la grandezza di Vasco Rossi—o se n’è auto-convinto—e ha passato mesi ad ascoltare solo lui. Personalmente l’imprinting c’è stato in un film in cui Elio Germano a un funerale si mette a stonare “Anima Fragile”, una canzone che solo a scriverne il titolo mi fa venire i brividi.



Negli anni, l’operato di Vasco Rossi ha subito le peggio violenze, come per esempio il film su “Albachiara”, che nell’opera cinematografica tramuta il “ch” in “k” e che finisce con Raz Degan che spara a una povera cristiana con la frase “È finito il tempo delle mele, puttana”. Ecco, se alle medie vi hanno obbligato a imparare “Albachiara” con il flauto, avete visto questo film e credevate che l’operato artistico di una persona non potesse essere violentato più di così, sappiate che non avevate considerato l’esistenza di Maurizio Costanzo.

TGCom24 nelle ultime ore ha infatti fatto circolare un video “backstage” in cui Matteo Salvini, ospite al Maurizio Costanzo Show, canta “Albachiara”. Non ho recuperato la versione trasmessa dalla TV, perché nonostante io scriva per Noisey mi voglio ancora un po’ di bene, ma mi è bastato quel minuto di video fatto da quello che presumo essere un cellulare perché mi si aprisse un mondo. E sulla porta di questo mondo c’era scritto “lasciate ogni speranza voi ch’entrate”.

Videos by VICE

MATTEO SALVINI CANTA “BENE”

Questa cosa non avrei mai voluto scriverla, ma è stato il primo commento che ho ricevuto dalla redazione quando ho inoltrato il video. Purtroppo ho forzatamente assistito più volte a esibizioni canore di Matteo Salvini che canta De André, essendo di Genova. Ecco, anche in questo video il vice-premier dimostra qualcosa che bisogna ammettere: canta bene. E questa è la dimostrazione che c’è del buono in tutti e che il male distillato non esiste. Ancora.

MATTEO SALVINI SAREBBE UN OTTIMO CONCORRENTE DI UN TALENT SHOW

Avete presente l’italiano che vince il Grande Fratello ungherese e inizia a bestemmiare come un dannato? Ecco, se Matteo Salvini fosse un concorrente di un talent/reality show saprebbe sfruttare così bene ogni piccolo dettaglio a suo favore che finirebbe per essere uno di quei personaggi di cui ti ricordi per sempre, tipo quello che partecipa alla prima edizione del GF e poi te lo ritrovi in Parlamento. Gestisce al meglio le critiche del giudice Zerbi, fa il finto imbarazzato parlando sottovoce ma poi esplode, cantando Vasco. In pratica Matteo Salvini è Rita Bellanza.

RUDY ZERBI FARÀ LA PROSSIMA PUBBLICITÀ DEL TÈ INFRÉ

Nella mia ignoranza è l’unica cosa che associo ai direttori d’orchestra e la mimica di Zerbi lo rende un ottimo direttore d’orchestra.

MATTEO SALVINI AMA MOLTO PIÙ LE TELECAMERE DEI TELEFONI CHE QUELLE VERE

Il nostro è in televisione, è letteralmente circondato da telecamere, non dovrebbe avere nessun attacco di FOMO, ha gli occhi addosso. Eppure appena le persone accanto a lui tirano fuori i telefonini, lui come una gazza ladra inizia a non capire più nulla e a cerca insistentemente l’obiettivo dei tre smartphone che lo circondano, dimostrando quale sia il suo vero habitat.

MAURIZIO COSTANZO È PRATICAMENTE BAFOMETTO

Riuscite a immaginarvi qualcuno di più dannatamente malvagio, affascinante e potente di un uomo che riesce a costringerci a guardare una delle persone che di base ci è più avversa al momento cantare la canzone di un artista che è l’emblema dell’Odi et Amo e fa risultare tutto ciò un momento conviviale?

FLAVIO BRIATORE AVRÀ PER SEMPRE UN VIDEO DI SALVINI CHE CANTA “ALBACHIARA”

Sì, perché se non ve ne siete resi conto, chi riprende il vice-premier è proprio Flavio Briatore.

VASCO FA BENE AL CUORE

Questa l’ho trovata mentre cercavo aggiornamenti su Twitter e dovevo metterla per forza.



MATTEO SALVINI È PRONTO ALLA SUA DITTATURA

Cosa succede se il Capitano e il Komandante si mettono insieme? Che hai l’Italia ai tuoi piedi. Internet è già un giubilo di “ecco, vi inventate le fake news per tirare giù Matteo” e “grande Vasco che non attacca Salvini come fanno questi pseudo-rapper”. Un’altra mossa azzeccatissima.

VASCO ROSSI HA INIZIATO A SEGUIRE SFERA EBBASTA SU INSTAGRAM

Anche questa non c’entra molto con il video in sé ma probabilmente è un bel corto-circuito, visto che la cosa per cui il pubblico medio italiano ricorda Sfera sono i due rolex sul palco del Primo Maggio. Rolex, Sfera, Salvini e Vasco Rossi nella stessa frase. Pensavo non sarebbe mai successo.

MATTEO SALVINI NON HA MAI ASCOLTATO DAVVERO VASCO ROSSI

E se lo ha fatto non ci ha capito molto. Oppure la sua canzone preferita è “Colpa di Alfredo”.

MATTEO SALVINI NON È VASCO ROSSI

Perché se lo fosse si sarebbe presentato da Maurizio Costanzo così (Vasco TVB).

Tommaso è su Instagram.



Segui Noisey su Instagram e su Facebook.