Sandwich con bistecca, foie gras e pomodori verdi fritti

Porzioni: 2

Preparazione: 15 minuti

Totale: 40 minuti

Ingredienti

1 bistecca taglio cappello del prete (circa 411 g)

1 mazzo di cipolline

Sale kosher e pepe fresco macinato q.b.

2 cucchiai di olio d’oliva

1 ramoscello di rosmarino

1 ramoscello di timo

225 g di foie gras

130 g di farina per tutti gli usi

3 uova leggermente sbattute, più 2 tuorli

130 g di panko

2 pomodori verdi grandi, tagliati a fette spesse 1 cm

300 ml di olio di cartamo, più altro per friggere

2 cucchiai di aceto di vino bianco

1 cucchiaio di mostarda di Digione

1 cucchiaio di salsa di rafano in conserva

120 ml di olio extra vergine d’oliva

1 mazzo di erba cipollina, finemente sminuzzato

1 baguette larga, tagliata per il lungo

100 g di foglie di crescione

Preparazione

1. Inizia a scaldare la bistecchiera. Condisci la bistecca con le cipolline, cospargila di sale e pepe e versa un filo d’olio. Ora cuocila con il rosmarino e il timo fino al raggiungimento della consistenza che più gradisci. Cuoci anche le cipolline fino ad abbrustolimento. Adesso trasferisci la bistecca su un piatto e le cipolle su un tagliere, dove le taglierai a pezzi (non serve siano precisi o di uguale grandezza).

2. Scalda una padella larga 30 cm a fuoco medio, versandovi il foie gras. Cuoci girandola una volta. Ogni lato dovrà risultare dorato, ci vorranno circa 2 minuti. Sposta il foie gras su un piatto e versa il grasso rimasto nella pentola sulla bistecca.

3. Riponi la farina, le uova sbattute e il panko in 3 piatti piatti diverso. Passa ogni fetta di pomodoro prima nella farina, poi l’uovo e infine il panko. Ora pulisci la padella per friggere e mettila a scaldare con l’olio di cartamo. Friggi quindi le fette di pomodoro, girandole una volta, fino a che non diventano dorate e croccanti; ci vorranno circa 3 minuti. Trasferiscile poi su di un piatto ricoperto di carta assorbente e condisci con il sale.

4. Mescola insieme i tuorli, l’aceto, la mostarda e la salsa di rafano in una ciotola di media grandezza. Spruzza dell’olio di cartamo ed extra vergine d’oliva fino finché la mistura non diventa di consistenza densa. Aggiungi (sempre mescolando) anche le foglie di erba cipollina e, per il momento metti da parte questa maionese.

5. Taglia la bistecca a fette sottili e versa il succo fuoriuscito da questo procedimento nella maionese. Spalma la maionese all’interno della baguette e guarnisci quest’ultima con le foglie di crescione, i pomodori verdi fritti, la bistecca, il foie grass e le cipolline. E adesso dacci dentro.

Tratto da How to Make the Most Epic Sandwich of Your Life