Questo sei tu quando senti la mancanza di qualcuno

Come la maggior parte degli amanti della moda, Sarah Maxwell ha deciso di andare a Parigi per immergersi per quanto più possibile nei colori, nei tessuti e nei disegni. Ma diversamente dalla maggior parte delle persone interessate alla moda, lei usava quella passione per creare uno stile ibrido: illustrazioni di moda mescolate con l’estetica dei fumetti.

Mentre i suoi insegnanti la scoraggiavano a fare illustrazione — la spingevano a fare fumetti—un’anima saggia la incoraggiava a mischiare le due cose. Non era ancora pronta a farlo in quel momento, ma adesso il suo lavoro esiste esattamente in questo spazio.

“Pochi mesi dopo la scuola, mi sono concentrata a fare arte per me stessa, e a non prendere in considerazione l’opinione degli altri,” racconta Maxwell a Creators. “Dopo tutto quello sperimentare ero in grado di usare le mie esperienze tra questi diversi stili e medium e trovare la mia vera voce. Oggi posso affermare che sono sicura della mia prospettiva artistica, e il feedback ricevuto sul mio lavoro è stato incredibilmente motivante.”

L’artista residente a Parigi ha iniziato a disegnare fumetti molto giovane, molto prima che incominciasse a dedicarsi all’arte seriamente. “La mia casa aveva un locale lavanderia dove c’era una piccola TV. Mi rintanavo lì e guardavo cartoni animati, principalmente Transformers e Spongebob e realizzavo piccoli fumetti riguardanti le loro storie,” afferma Maxwell.

Le tavole rappresentano l’intimità da camera da letto o momenti di riflessione e trasformano chi guarda in un voyeur. “Ogni fumetto è basato su un’emozione che ho provato in un certo periodo della mia vita, e il mio lavoro è come uno sfogo per me per elaborare quei sentimenti,” aggiunge. “Mi piace l’idea di tanti piccoli fumetti che insieme formano un racconto più grande.”

Molte delle storie ritraggono il dolore dell’amore con frasi tipo “Ti penso sempre” e “continuo a sognarti” con vignette con personaggi malinconici. Una serie di vignette mostra una figura nuda adagiata contro un cuscino con un aspetto da estasi addolorata. I tre pannelli di destra mostrano due mani intrecciarsi e separarsi. In ciascuna scena, Maxwell raffigura “il romanticismo della fragilità, la femminilità e i sentimenti più scuri.”

Le vignette sono esteticamente minimali, anche quando raffigurano dettagli come le pieghe di un jeans di una persona che tiene in mano una rosa. Ecco dove la passione di Maxwell per la moda entra in gioco. “Ho un debole per i disegni dei vestiti, anche solo la texture di un capo… voglio immediatamente buttarla giù su carta.” Se i frammenti di testo accoppiati con scene intime ritratte in primo piano sono di natura musicale non è una coincidenza.

“Gran parte dei miei lavori è basata sull’accoppiamento di musica ed esperienze personali, a volte anche dei mie sogni. Ascolto una canzone, un pezzo di testo cattura la mia attenzione e subito disegno un’immagine. A volte sono ispirata da emozioni della mia vita personale che ho bisogno di tirar fuori,” conclude Maxwell.

Maxwell spera di riuscire a creare un progetto con i suoi lavori recenti che sia in forma di web-comic o di libro. Spera di “spingere le sue illustrazioni ancora di più” e vedere quali altre storie prenderanno vita.

