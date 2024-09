Saskatoon è un paradiso

C’è un vecchio detto secondo cui “a Saskatoon trovi solo prostitute e giocatori di hockey.” Nonostante la sua reputazione, però, questa città canadese cela uno spirito di disperata vitalità che solo chi abita nel bel mezzo del nulla può comprendere. Il Saskatchewan è una landa desolata in cui non succede niente—sono solo otto mesi di inverno a diversi gradi sotto lo zero e una breve estate, presi per il collo e consumati come se nel nostro vocabolario non ci fosse la parola “moderazione”.

Per vedere altre foto di Shannon, clicca qui.

Videos by VICE

Anche la vostra città è un paradiso? Se volete mostrarcelo, mandateci le vostre foto.

Altri Paradisi:



Praga / Brighton / Pescara / Londra / Odessa / Taranto / Magaluf / Stoccolma / Vama Veche

Shannon Heather

Shannon Heather

Shannon Heather

Shannon Heather

Shannon Heather

Shannon Heather

Shannon Heather

Shannon Heather

Shannon Heather

Shannon Heather

Shannon Heather

Shannon Heather

Shannon Heather

Shannon Heather

Shannon Heather

Shannon Heather

Shannon Heather

Shannon Heather

Shannon Heather

Shannon Heather

Shannon Heather

Shannon Heather

Shannon Heather

Shannon Heater