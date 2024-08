Come fare sesso con un uomo grasso

C’è un TikTok virale che riemerge di tanto in tanto sul mio feed in cui si vede un uomo di stazza imponente chiedere a delle ragazze per strada se uscirebbero con lui se fosse magro, e tutte rispondono che uscirebbero con lui anche così. Essendo amante della ciccia e una ragazza abbondante io stessa, questo video mi scalda il cuore—ma se invece tu non hai mai fatto le cosacce con un uomo grasso, potresti provare un certo disagio all’idea di farlo, anche se dici il contrario quando qualcuno te lo chiede puntandoti l’obiettivo di una telecamera in faccia.

Dato che sono la mente dietro il famoso articolo Sono una ragazza grassa—e qui ti parlo di come fare sesso con me e che ora ho (finalmente) una relazione seria con—indovina un po’—un uomo grasso, è arrivato il momento di divulgare una guida anche per gli amici maschi. Dopotutto, alcuni dei consigli che ho dato nella guida per ragazze potrebbero non applicarsi ad altri generi. Pare che alcuni ragazzi non amino che si giochi con le loro tette, ci crederesti?

Forte degli anni passati a farlo da grassa e con grassi oltre alle grandi esperienze di sesso orale sentendo la pressione di una pancia sulla fronte—ma anche forte delle esperienze condivise con me da svariati uomini sovrappeso—ho elaborato una serie di consigli che ti aiuteranno a guidare le tue dita, la tua vagina, il tuo pisello o la tua bocca sul corpo di uomini che occupano più spazio di altri.

Studia la geometria

Come ho menzionato poco sopra, fare un pompino in alcuni casi può implicare la gestione di un’imponente pancia. Perciò, conoscere la migliore angolazione in cui posizionarsi è fondamentale. La mia preferita è con la persona sdraiata sulla schiena e calare sul suo membro dall’alto (se proprio lo vuoi sapere), ma quando si tratta di corpi abbondanti l’angolazione è importante per ogni tipo di attività sessuale.

“Essendo io attivo, per fare sesso con un uomo più piccolo di me di solito ricorriamo alla posizione del cowboy, perché potrebbe non piacergli sentire il mio peso addosso,” spiega Ant, insegnante di 39 anni. Come tutti gli altri intervistati per questo articolo, ha chiesto di restare anonimo per esprimersi più liberamente. “La pecorina funziona sempre—ogni uomo ama la pecorina—ma a volte mi piace guardare l’altro uomo in faccia.”

Se la sensazione di essere sopraffatto/a da un uomo non è la tua preferita, stare sopra sembra l’opzione migliore. Non tutti concordano: il 37enne Bart, in particolare, e gran parte degli altri uomini che ho intervistato dicono che stare sopra sia il modo migliore per usare il proprio peso. “Stare sopra ti aiuta ad aumentare l’intensità; a mia moglie ogni tanto piace farlo forte ed è più facile quando sei grosso e stai sopra,” spiega Bart.

Tornando ad Ant, il suo consiglio per chi è passivo è questo: apri bene. “Devi tenere presente che ci sono un po’ di ostacoli da superare prima di arrivare al buco,” dice, “quindi potresti dover aprire di più o spingere più a fondo di quanto immagini.”

E, come dovresti fare sempre con chiunque ti porti a letto, chiedi quale posizione preferisce. In qualità di proprietaria di un corpo grasso, so cosa mi piace meglio di chiunque altro.

Le apparenze possono ingannare

Potresti aver sentito dire che gli uomini grassi ce l’hanno piccolo. Per mia esperienza di donna che ha avuto a che fare con svariati piselli di uomini in sovrappeso, posso felicemente affermare che non è vero (e anche se lo fosse, non c’è nulla di male in un pacco ridotto). Ma non dovete fidarvi di me, anche l’educatore di salute sessuale e ragazzone Jay spiega che non si tratta soltanto di una battuta grassofobica, ma di una questione di massa corporea. Un accumulo di grasso sul pube di un uomo può far apparire il suo pene più piccolo, quindi è importante sviluppare la capacità di spingere un po’ di più.

“Lo sentirai lungo esattamente quanto quello di un uomo magro,” aggiunge Jay, “anzi, può essere più comodo sentire la pressione della spinta grazie al cuscinetto di grasso.” Quando scopi con una persona grassa, è importante abbandonare ogni pregiudizio sul suo corpo e le sue capacità—e peggio per te se uno stereotipo ti fa mancare la scopata più intensa della tua vita.

È anche altrettanto importante considerare i diversi tipi di uomini che rientrano nella categoria delle taglie forti—alcuni il pene non ce l’hanno nemmeno. Di nuovo, è importante mantenere la mente aperta e lasciare che siano loro a dimostrarti di cosa sono capaci a letto.

Non creare un’atmosfera strana

“La cosa che mi dà più fastidio è quando sono a letto con uno e lui si concentra solamente sulle mie zone grasse—di solito la pancia,” confida Ant, evidenziando uno dei problemi più comuni: il feticista del grasso. Tra noi c’è chi li ama e c’è chi li odia, ma di sicuro a nessuno piace essere trattato come un oggetto.

L’ho detto più sopra e lo ripeto: parlate coi vostri partner ed esplicitate i vostri bisogni e le vostre voglie. Queste cose si fanno in due, e se dici all’altra persona che adori la sua pancia e ti fa impazzire toccarla probabilmente la risposta sarà positiva.

Come dice Jay: “Agli uomini, e in particolare agli uomini grassi, non si chiede mai come vogliono essere toccati né si dà il permesso di apprezzare come vengono toccati. Farebbe ridere se non facesse tristezza, visto quanto la nostra cultura del sesso si basa sul piacere maschile, ma sempre su cosa il maschio vuole fare o vuole farsi fare, mai su come vuole farsi toccare.”

Quindi non fare la persona viscida, fa’ la domanda che vuoi fare gentilmente e se l’altra persona non risponde positivamente, probabilmente non sarebbe andata bene comunque.

Lasciati andare e divertiti

È superfluo specificare che, in quanto persone con corpi marginalizzati, spesso la nostra sessualità non viene considerata. Nella cultura di massa abbondano i riferimenti al fare sesso con una persona grassa come atto comico più che come esperienza reale. A causa dei preconcetti consci e inconsci dentro ognuno di noi che ci fanno vedere il sesso tra persone grasse come schifoso e osceno, è importante fare spazio nella propria mente per osservarlo per quello che è—un rapporto sessuale consensuale tra due persone attratte l’una all’altra.

Individua tutti quei lati positivi che possono derivare soltanto dal rapporto con una persona grassa: che si tratti della potenza extra che sa mettere nel dominarti, la morbidezza in cui affondare i denti o specifiche come quelle che esaltano Lukas, addetto al marketing nel settore informatico 28enne: “Adoro i suoni che scaturiscono dal sesso fra persone grasse, i rumori prodotti da una scopata particolarmente energica.”

Lukas aggiunge: “Mi piacerebbe essere toccato senza esitazione per la forma del mio corpo. Mi piacerebbe che una persona toccasse le zone che apprezza o che la eccitano di più visto che probabilmente ce n’è in abbondanza! Non fatevi spaventare da questi corpi. Toccate, baciate e usate tutto il corpo, chiedendo se l’altra persona è suo agio a essere toccata, afferrata e baciata in certe zone se non ne siete sicuri. La comunicazione è la chiave del sesso per chiunque.”

In conclusione, passare dal fare sesso con uomini magri a farlo con uomini grassi è come scegliere di assaggiare un po’ tutta la carne in macelleria invece di limitarsi al solito pollo o manzo. Esplorare il sesso con ogni tipo di persona—e ogni tipo di persona grassa—aprirà il tuo mondo alle vere gioie del piacere carnale, al di là delle inibizioni.