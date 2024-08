Ascolta un Noisey Mix di Sick Luke del 2013

Tanto per cominciare, il titolo è una bugia. Il mix non è del 2013, ma del 2014. Però aspetta un attimo che ti spiego. Quasi due anni prima che la Dark Polo Gang diventasse l’avanguardia di una nuova, potentissima scena nazionale, Sick Luke era già un veterano a soli vent’anni, avendo lavorato con il padre Duke Montana, Onyx, Gionni Gioielli, Il Turco e altri. Quando Noisey lo contattò per un mix in esclusiva, lui ci mandò quasi un’ora di musica che battezzò Best Of 2013 “perché sul laptop avevo solo roba dell’anno scorso”. A quei tempi la trap era appena arrivata in Italia e gli addetti ai lavori la guardavano con curiosità, tanto che lo stesso Sick Luke nell’introdurre il mix la tratta come un oggetto strano: “Dentro ci sta un po’ di tutto, dal rap francese alle coattate americane e pure un po’ di trap“.

Oggi, nel 2017, Sick Luke fa parte dell’aristocrazia trap italiana ed è senza dubbio tra i migliori beatmaker d’Italia, e ci piace pensare che tra le sue radici ci sia anche Noisey con questo mix.



