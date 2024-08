Smørrebrød

Porzioni: 4

Preparazione: 20 minuti

Totale: 1 ora

Ingredienti

Per le cipolline sottaceto:

5 cipolline rosse, tagliate a fette sottili

1 lattina da 330 ml di birra ale scura, preferibilmente una Tuborg

150 millilitri di aceto di sidro di mele

100 grammi di miele

Mezzo mazzetto di timo fresco 500 millilitri d’acqua

Per la maionese:

15 grammi di mostarda (senape di Digione)

1 cucchiaio di succo fresco di limone

1 cucchiaino di sale kosher

2 tuorli d’uovo 300 millilitri di olio di vinaccioli

125 grammi di zucchero granulato

125 millilitri di aceto di vino bianco

1 cucchiaio di curry

1/2 sedano di rapa, sbucciato e tagliato a cubetti

1 carota grande, sbucciata e tagliata a cubetti

2 scalogni, tagliati a cubetti

2 cucchiai di capperi lavati, scolati e tagliuzzati

2 filetti di sgombro, tagliati in pezzi di 5 cm

sale kosher q.b.

8 fette di pane di segale

2 uova bollite, sgusciate e tagliate a fette sottili

3 ravanelli tagliati a fette sottili

Anelli di cipolla fritti

Erbe aromatiche fresche

Preparazione

1. Prepara le cipolline sottaceto. Prendi una padella di grandezza media in cui poter cuocere a fuoco alto la birra, l’aceto, il miele, il tipo, e l’acqua. Versa la salamoia sopra alle cipolline precedentemente riposte in una scodella. Copri il tutto e lascia riposare tutto nel frigo per una notte (questo passaggio massimizzerà il sapore delle cipolline ma, se proprio non riesci ad aspettare, puoi usarle anche subito).

2. È arrivato il momento di preparare la maionese. In una scodella media sbatti insieme la mostarda, il succo di limone, i tuorli e il sale. Versa pian piano l’olio senza smettere di sbattere, finché il preparato non risulta denso e ben emulsionato. Potrebbe servire meno olio del previsto!

3. È tempo di preparare la salsa remoulade. Porta lo zucchero, l’aceto, il curry e 250 millilitri di acqua a ebollizione in una piccola padella. Aggiungi quindi dello scalogno, carote e del sedano di rapa cuocendo fino a rendere il tutto della consistenza preferita (va bene sia al dente che più cotto). Filtra mantenendo però da parte la salamoia, perché servirà dopo. Aggiungi quindi i capperi e lascia raffreddare le verdure. Aggiungi un po’ di maionese e mescola bene, facendo attenzione a non ricoprire le verdure nel buio dell’oblio da maionese (non devono sparire completamente dalla vista). Metti momentaneamente via la remoulade.

4. Cuoci lo sgombro. Dopo averlo aromatizzato bene con il sale, spargi un po’ di olio su una padella non aderente e cuoci a fuoco medio fino. La pelle dello sgombro deve risultare croccante e la carne del pesce ben cotta. Ci vorranno circa 4 minuti.

5. Il tuo smørrebrød è quasi pronto. Ti basterò guarnire ogni fetta di pane di segale con un po’ di salsa remoulade e i pezzi di pesce. Non scordati di guarnire il tutto con le uova, le cipolline sott’aceto, i ravanelli e le erbette fresche.