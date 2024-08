spaghetti aglio e olio

Porzioni: 4

Tempo Preparazione: 5 minuti

Totale: 35 minuti

Ingredienti

4 spicchi di aglio rosso di Nubia (o aglio comune)

350 grammi di spaghetti

100 grammi di olio extravergine di oliva

Sale q.b. (o 8 g di sale grosso marino integrale per litro d’acqua di cottura della pasta)

4 g di prezzemolo tagliato fresco

2 g di peperoncino Cayenna in polvere

Preparazione

1. Pulire l’aglio eliminando il germoglio centrale. In un pentolino portare ad ebollizione dell’acqua e scottare l’aglio per pochi minuti, scolare. Cuocere per 5 minuti, poi scolare. Ripetere questo processo per 4 volte, cambiando l’acqua ogni volta.

2. Passare con un mixer ad immersione l’aglio, l’olio e 100 ml di acqua, fino ad ottenere un’emulsione liscia.

3. Filtrare con un colino in una casseruola bassa tiepida dove condiremo la pasta. Unire il prezzemolo tritato e il peperoncino.

4. Cuocere gli spaghetti in abbondante acqua salata. Scolare la pasta e amalgamarla con aglio e l’emulsione. Servire e completare con un pizzico di peperoncino.

Ricetta tratta dal libro Pisani e Negrini. Il Luogo di Aimo e Nadia, Italian Gourmet (2017)

Il volume raccoglie oltre 60 ricette tra piatti storici, piatti nuovi e le più recenti elaborazioni dei due chef del ristorante due stelle Michelin Il Luogo di Aimo e Nadia.