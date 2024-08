Gli status Facebook senza senso sulle elezioni che tutti stanno scrivendo

Sono passati due giorni dal voto e inevitabilmente stiamo ancora parlando di elezioni—anche perché i risultati di quest’anno sono davvero particolari e meritano di essere discussi. E mentre ne parliamo e ne discutiamo scriviamo le nostre opinioni al riguardo su Facebook / Twitter / altrove: nelle ultime ore il mio feed è stato invaso da pareri di ogni tipo, elettori contenti e scontenti impegnati a interpretare i dati sul voto in modo da dimostrare che, anche se prima delle elezioni non li ascoltava nessuno, hanno sempre avuto ragione. C’è molta confusione insomma.

Prima che mi accusiate di essere di parte: il partito che ho votato ha preso lo 0,01, cioè su tutta l’Italia è stato votato più o meno da tante persone quante la metà dei residenti nel mio quartiere.

“IL PD HA PERSO PER COLPA DELLE FAKE NEWS / PERCHÉ GLI ELETTORI NON L’HANNO CAPITO”

A meno che non siate Jacopo Iacoboni non potete scrivere davvero che il PD ha perso le elezioni per colpa delle fake news. Per tutti gli altri: se lo scopo di un partito è quello di farsi capire dai suoi elettori e convincerli, dire che il PD ha perso perché “gli elettori non l’hanno capito” non è un po’ come non capire una cosa che andava capita per capire cosa capire?

“BE’, ALMENO CASAPOUND HA PRESO POCHISSIMO”

Ok, CasaPound ha preso meno dell’1 percento. MA! Il punto non è che nessuno ha votato CasaPound nonostante tutto il suo sdoganamento sui media mainstream degli ultimi mesi. Il punto è che chi voleva votare un partito fascistoide aveva a disposizione una vasta scelta e opzioni più maggioritarie, realistiche e meno paraboliche di Di Stefano che propone di prendersi un pezzo di Libia.

“LOL, DOV’È IL MIO REDDITO DI CITTADINANZA?”

A quanto pare non siete i soli ad esservelo chiesto:

“LA SINISTRA ALLA SINISTRA DEL PD HA PRESO POCHISSIMO, QUINDI IL PD NON HA PERSO PERCHÉ SI È SPOSTATO A DESTRA”



Tecnicamente è vero: la cosiddetta “sinistra alla sinistra del PD” ha preso pochissimo e il PD non ha perso le elezioni per colpa degli elettori schizzinosi che si sono rifiutati di turarsi il naso e hanno votato Pietro Grasso. Anche in questo caso il punto però è un altro: se la “sinistra sinistra” ha preso così poco è proprio perché ha subito la stessa crisi del PD. Quindi forse entrambi i partiti dovrebbero farsi delle domande.

“QUESTE ELEZIONI LE HA CHIARAMENTE VINTE IL MOVIMENTO 5 STELLE”

“POSSIAMO DIRLO CHE QUESTE ELEZIONI LE HA VINTE LA LEGA?”



“IN QUESTE ELEZIONI NON HA VINTO NESSUNO, HA SOLO PERSO IL PD”

*Condivide il meme con Di Maio che cerca su Google come si governa*

“È STATO UN VOTO DI PANCIA / HANNO VINTO I POPULISTI CONTRO I SERI E RESPONSABILI”

Non so cosa voglia dire “voto di pancia” come si possa applicare questo concetto a due partiti come la Lega, che esiste da 30 anni, e il Movimento 5 Stelle, che esiste da dieci anni e si è fatto tutta una legislatura in Parlamento. Insomma, a due partiti fortemente professionalizzati.

Anche raccontarsi che è stata una vittoria del “populismo” contro la schiera dei seri e dei responsabili che tengono un profilo basso e hanno veramente a cuore il bene del paese è vero solo in parte—perché il populismo è uno strumento ma da solo non basta. Mi sa che decenni di Berlusconi e anti-Berlusconi ci hanno fatto dimenticare che “sentirsi rappresentati da un partito/politico” > “turarsi il naso e votare un partito/politico solo perché competente.”

“OTTIMO, MI SA CHE È ARRIVATO IL MOMENTO DI FARE LE VALIGIE“

Detto, fatto: ecco dove andare.

