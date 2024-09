Siamo andati a vedere chi si compra la roba Supreme x Louis Vuitton

Non è passato troppo tempo da quando Supreme aveva “rubato” l’iconico monogramma LV per stamparlo sulle sue magliette, prima che un’azione legale di Vuitton gli intimasse di smetterla. Ma il tempo—e il fatto che oggi Supreme è probabilmente il brand più influente al mondo in fatto di streetwear—cura tutte le ferite, e ora gli appassionati di pezzi di stoffa molto costosi possono godere della collaborazione tra i due marchi.

Qualche tempo fa c’è stato il lancio della collezione, e insieme all’annuncio dei luoghi in cui sarebbe stata in vendita è uscito anche il listino prezzi. I giovani fan di Supreme sono noti per le loro capacità commerciali e spesso hanno un sacco di soldi da spendere in abiti nuovi, ma 3.500 euro per un bomber e 50mila per una valigia sembravano troppo anche per loro.

Così siamo andati fuori dal negozio Supreme di Londra per scoprire chi compra la roba Supreme x Louis Vuitton e come fa a permettersela.

Zac, 18 anni (a destra), con suo padre.

VICE: Da dove venite?

Il padre: Siamo americani.

E siete venuti in Europa apposta per questo?

Zac: Non apposta per questo! Eravamo qui in vacanza e abbiamo deciso di fare un salto, ma stiamo per desistere. Siamo qui dalle 5 e mezza di stamattina.

Volete davvero andarvene?

Il padre: Allora, la fila si muove ogni 20 minuti circa e fanno entrare cinque persone. Ci sono più o meno 300 persone davanti a noi. Quindi ci toccherebbe aspettare altre sei o sette ore.



Hai davvero calcolato tutto.

Il padre: Sì, è tutta una questione di matematica. E il resto della famiglia ci aspetta quindi non possiamo restare qui troppo, dobbiamo raggiungerli.

Mi sembra sensato.

Il padre: Zac voleva venire qui e provare a entrare. Io non l’avrei lasciato andare in giro da solo la mattina presto quindi siamo venuti insieme.

Quanti soldi hai da spendere?

Il padre: Gliene ho dati abbastanza.

Zac: Ho circa 2.000 euro miei. Ho una piccola attività con cui faccio qualche lavoretto: siti, grafiche, cose così.

Se mi compri una maglietta metto un link al sito della tua azienda.

Zac: Sarebbero tipo 500 euro per un link.

Quindi è un no?

Zac: Già.

Da sinistra a destra: Rory (16 anni), Max (17 anni), Kevin (21 anni), Giles (16 anni).

VICE: Da quanto tempo siete in coda?

Rory: Dalle sei di stamattina.

Max: Io dalle quattro circa.

Kevin: Io sono arrivato qui alle tre di stanotte.



Come fate a permettervi questi vestiti?

Giles: Be’, io sto risparmiando da un anno. Ho svuotato casa a mio padre e lui mi ha dato 500 euro per 4-5 giorni di lavoro.

Rory: Anch’io ho fatto così. Ho fatto qualche lavoro in giro.



Quanti soldi avete da spendere?

Rory: Circa 200 euro.

Giles: 1200 euro.

Kevin: Io ho tipo 8mila euro, ma non voglio spenderli tutti.



È più o meno metà di quello che guadagno in un anno.

Kevin: Magari mi comprerò una borsa, una giacca e una felpa. Non tanta roba.

Max: Io non ho abbastanza soldi. Non sono qui per comprare, ma solo per l’esperienza.

Sei qui dalle quattro di mattina solo per l’esperienza?

Max: Sì.

Ali, 21 anni.

VICE: Da quanto tempo sei in coda?

Ali: Da un’ora più o meno. C’è tanta gente ma mi aspettavo peggio, così è regolare. Immagino sia per via dei prezzi: la maggior parte della gente viene qui per comprare la maglietta con il logo, perché è una delle cose che costano meno.

E quanto costa?

Quasi 400 euro.

Ed è la cosa meno costosa?

Sì. È la cosa meno costosa, sul serio.



Un tizio con cui ho parlato prima si è portato solo 250 euro.

Oh, poveretto. Spero che i suoi amici gli prestino qualcosa. Ma sì i prezzi sono proprio alti, si arriva a 50mila euro per una valigia.

Tu spenderai quella cifra?

No, non mi compro la valigia perché sarebbe stupido. Voglio prendere la maglietta con il logo e quella da baseball. Spenderò circa 700 euro, non di più.

Shiraz, 18 anni.

VICE: Da quanto tempo sei qui?

Shiraz: Dalle quattro di mattina. Nel frattempo ho mangiato. Mi sono portato delle Pringles e delle cicche alla fragola.

Buone. Ti interessa così tanto questa collezione?

Vorrei comprarmi tutto. Le magliette, le felpe, tutto quanto.

Quanti soldi hai da spendere?

Circa 3.000 euro. È da un sacco che risparmio apposta.

Hai fatto qualche lavoretto per metterli da parte?

Mio padre ha un’azienda, a volte lavoro per lui. Tipo uno o due giorni a settimana. Sto nel suo ufficio e stop.

Stai nel suo ufficio ad aspettare che annuncino l’uscita di una nuova collezione Supreme?

Sì, tipo.



Mason, 18 anni.

VICE: Quanti soldi hai da spendere?

Mason: Sono affari miei.



Ok. Come fai a permetterti la roba Supreme?

Faccio un po’ di reselling ogni tanto.



Di dove sei?

Dell’Hertfordshire. Faccio avanti e indietro in giornata.



Impressionante.

Mato, 24 anni.

VICE: Sei stato qui tutta la notte?

Mato: Sì. Ho un amica che sta facendo la coda. Le ho detto, “Prendimi qualcosa quando riesci a entrare.”



Sai quanto si è portata dietro?

Non lo so, ma so che queste felpe si rivendono per 2.000 euro.



Pazzesco. Posso toccarla?

Sì. Non penso sia di buona qualità.



Sembra una Fruit of the Loom.

Sì, fa schifo anche paragonata alla roba solita di Supreme. È incredibile che questa roba si rivenda a così tanto.



Tu quanto l’hai pagata questa felpa?

A prezzo di listino, quindi 550 euro. Già così è tantissimo.

Come hai fatto a permettertela?

Lavoro. Lavoro sodo.



Te la sei meritata, insomma.

