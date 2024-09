Ecco il tablet Android totalitarista della Corea del Nord

Quando pensiamo alla Corea del Nord, la prima cosa che viene in mente non è di certo un tablet super tecnologico. Eppure, è proprio ciò che hanno raccontato martedì scorso alcuni ricercatori durante il Chaos Communication Congress, il festival dedicato all’hacking.

Noto come Woolim, questo tablet è progettato per limitare la distribuzione dei media di contrabbando, tracciare gli utenti e funzionare in generale come piattaforma di propaganda per la Repubblica Popolare Democratica di Corea.

“È a dir poco blindato,” ha detto a Motherboard il ricercatore Florian Grunow, durante un’intervista. Grunow ha presentato la ricerca insieme ai colleghi Niklaus Schiess e Manuel Lubetzki.

Woolim è un piccolo dispositivo Android che somiglia a qualsiasi altro tablet. L’hardware è fatto dall’azienda cinese Hoozo, ma il governo coreano ha rimosso alcune componenti, come quelle per il wi-fi e il bluetooth, e ha inserito i propri software fatti su misura.

Dopo che i ricercatori hanno presentato un lavoro su RedStar OS, il sistema operativo su base Linux della Corea del Nord, una NGO della Corea del Sud ha offerto il tablet al gruppo. Woolim è solo uno dei diversi tablet progettati per la Corea del Nord, ma sembrerebbe il più recente, probabilmente risalente al 2015.

Il tablet ha un PDF di istruzioni; diversi testi di propaganda e la possibilità di connettersi alla TV locale e all’internet del paese, ed è anche munito di svariate app educative, come dizionari di francese, russo e cinese. C’è persino una app per bambini che insegna a usare una tastiera, e videogiochi come Angry Birds, con estetiche leggermente modificate.

Ma non provate a chiedere a Woolim più di questo: non vi permetterà di fare altro.

Immagine: Joseph Cox/Motherboard

Il tablet permette solo di usare o giocare con specifici file: gli utenti non possono caricare qualsiasi cosa vogliano sul dispositivo.

“La cosa vale per tutti i file; compresi HTML e file di testo,” ha detto Grunow. Quando un utente cerca di aprire un file, il tablet ne controlla la firma criptata; a meno che non sia un file generato dallo stesso tablet—come una fotografia fatta dall’utente—o un file sanzionato dal governo, non si apre e basta. Grunow ci ha dimostrato la cosa cercando di aprire un file di terze parti .APK, senza successo.

“Per un utente medio nella Corea del Nord, direi che è quasi impossibile superare l’algoritmo di firma,” ha detto Grunow.

Woolim, inoltre, tiene traccia di tutto ciò che fanno i suoi utenti. Ogni volta che una persona lancia una app, il tablet fa uno screenshot. Questi screenshot sono poi visualizzabili in un’altra app, ma non possono essere cancellati.

“Il messaggio è chiaro: vediamo tutto ciò che fai,” ha detto Grunow.

Non è ancora chiaro, però, chi abbia accesso a questo tipo di tablet in Corea del Nord. Grunow ha detto che l’hardware di per sé costerebbe tra i 160 e i 200 euro dalla fabbrica in Cina che lo produce, il che lo renderebbe presumibilmente un po’ più costoso in Corea del Nord.

“La clientela di riferimento è decisamente benestante, non credo sia un prodotto pensato per la classe operaia comune,” ha aggiunto.