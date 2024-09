La fotografia più costosa del mondo

Venduta per un prezzo di 6,5 milioni di dollari, Phantom di Peter Lik è la foto più costosa esistente al mondo. L’immagine, che riprende l’Antelope Canyon in Arizona, è stata venduta a un collezionista privato secondo quanto affermato dalla conferenza stampa rilasciata da LIK USA™.

“Certe superfici e forme presenti in natura si prestano perfettamente alla foto in bianco e nero. L’intensità del contrasto tra gli spazi bianchi e neri è sorprendente, ed è così per alcune delle più potenti immagini che io abbia mai creato,” afferma Lik. Il fotografo australiano, che ora vive negli Stati Uniti, è famoso per i suoi paesaggi panoramici molto ampi.

Alla vendita da record vanno aggiunti altri due lavori di Lik, Illusion, venduto per 2,4 milioni di dollari ed Eternal Moods, venduto per 1,1 milioni di dollari, per un totale di 10 milioni. Con la vendita di un altro dei suoi lavori, intitolato One, per 1 milione di dollari, Lik è ora in lizza aver creato quattro delle 20 più costose fotografie mai vendute.

“L’obiettivo di tutte le mie fotografie è di catturare il potere della natura e mostrarlo in modo che ispiri chi la guarda a sentirsi appassionato e connesso intimamente all’immagine,” afferma Lik.

