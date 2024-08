Torta all’aceto

Porzioni: 6-8 (circa una torta da 33 cm)

Preparazione: 1 ora

Tempo totale: 1 ora

Ingredienti

Per l’impasto:

155 g di burro

65 g di zucchero

1 uovo

4 g di estratto di vaniglia

256 g di farina

2,5 g di sale

Per la farcia:

4 uova

400 g di zucchero

38 g di amido di mais

Il succo di mezzo limone

1 g di sale

60 ml di aceto a scelta

500 ml di acqua

28 g di burro

5 g di pasta di vaniglia Bourbon (oppure l’estratto se preferisci)

Preparazione

1. Per l’impasto: in una ciotola media, mescola burro e zucchero fino a renderli un composto cremoso. Aggiungi l’uovo e vaniglia e mescola fino a combinarli bene. Poi, unisci farina e sale facendo attenzione a non mescolare eccessivamente. Lascia riposare l’impasto per 30 minuti, quindi stendilo su una superficie infarinata, con uno spessore di massimo 1,5 cm.



2. Preriscalda il forno a 180° C. Stendi l’impasto in uno stampo per crostate (assicurati di averlo precedentemente unto con un po’ di burro), metti sopra dei pesi a scelta (in genere si usano i legumi inframezzati con della carta alluminio o forno) per evitare il formarsi di bolle d’aria durante la cottura dell’impasto. Cuoci per 15 minuti finché i bordi diventano dorati, togli i legumi e termina la cottura fino a quando il fondo della crostata risulta completamente cotto, per circa altri 10 minuti.

3. Per il ripieno: metti uova e zucchero in una grande casseruola e mescola insieme. Aggiungi poi amido di mais e sale, sbatti bene tutto finché non ci saranno più grumi. In una casseruola a parte metti aceto e acqua, cuoci a fuoco medio, tieni mescolato costantemente in modo da non bruciare. Fai bollire la miscela per 1 minuto intero, togli dal fuoco e aggiungi burro e vaniglia.

4. Versa la crema ottenuta nella crostata cotta precedentemente e compri con pellicola di plastica direttamente sulla superficie della torta. Fai raffreddare durante la notte prima di servire.