Torta croccante con mousse di burro d’arachidi

Porzioni: 8

Preparazione: 25 minuti

Tempo totale: 2 ore

Ingredienti

Per il riso croccante al cioccolato:



Videos by VICE

70 g di riso soffiato

35 g di sciroppo di mais

18 g di zucchero semolato

70 g di cioccolato al latte

Per la mousse di burro d’arachidi:



11 g di gelatina in polvere (sapore neutro)

55 g di acqua fredda

160 g di latte intero

5 uova grandi

110 di zucchero semolato

225 g di burro d’arachidi cremoso

400 g di panna

Per la ganache al cioccolato:

220 g di panna

45 g di latte intero

220 g di cioccolato semi-fondente, a pezzetti

45 g di burro non salato, a temperatura ambiente

Procedimento

1. Scalda il forno a 175°C. Ricopri una teglia di carta da forno e mettici sopra uno stampo circolare da torte di 20 cm.

2. Metti il riso soffiato in una ciotola grande. Metti lo sciroppo di mais in una ciotola piccola e mettila nel forno a microonde per 30 secondi, poi versalo sopra il riso. Spolvera con lo zucchero poi mescola con una spatola finché il riso non è uniformemente coperto. (È più facile farlo usando le mani)

3. Metti il riso soffiato nello stampo della torta, premendolo in uno strato uniforme di 6 millimetri di spessore. Se vuoi usarlo come topping stendilo su carta da forno in piccoli mucchi.

4. Cuoci il riso soffiato per 10-15 minuti finché non è marrone-dorato e caramellato. Lascialo raffreddare completamente. Togli lo stampo e staccalo delicatamente dalla carta da forno.

5. Metti la cioccolata in una ciotola. Scalda nel forno a microonde per intervalli di 10-15 secondi, mescolandolo ogni volta, finché non è completamente sciolto – non lasciare che si riscalda. Ricopri uno stampo da torte di 20 cm di diametro con carta da forno. Metti il disco di riso soffiato in una ciotola grande. Rompilo con le mani in pezzi più piccoli. Sciogli la cioccolata sul riso e mescola con la spatola finché non ne è completamente coperto.

6. Spargi il riso ricoperto di cioccolato sulla carta da forno che hai preparato oppure premilo in uno strato. Metti in frigorifero finché non si è solidificato – circa 20 minuti. Togli lo stampo e la carta da forno. (Fai in fretta o il cioccolato si scioglierà)

7. Prepara la mousse di burro d’arachidi. Mescola gelatina e acqua in una piccola ciotola e mescola con un cucchiaio finché la gelatina non si è sciolta. Metti il latte in un pentolino e porta a ebollizione a fuoco medio. Togli dal fuoco e mantieni caldo.

8. Prepara la crema. Sbatti insieme tuorli d’uovo e zucchero in una ciotola grande. Mentre sbatti, versa lentamente il latte caldo e mescola finché non è ben combinato. Aggiungi un altro po’ di latte poi versa il tutto nel pentolino con il resto del latte.

9. Cuoci la crema a fuoco medio-basso, mescolando delicatamente con una spatola, finché non si è addensato abbastanza da coprire il retro della spatola – circa 10 minuti. Togli dal calore. Mentre la crema è ancora tiepida aggiungi il burro d’arachidi*, il mix di gelatina, e mescola finché non è combinato. Lascia raffreddare completamente – circa 30 minuti – o metti in frigorifero per 10,15 minuti.

10. In un mixer con frusta (o una ciotola grande con un mixer a mano) sbatti la panna a bassa velocità finché non è ben montata – circa 5 minuti. Versaci lentamente dentro la crema, mescolando con una spatola finché non è ben combinato.

11. Prepara la ganache al cioccolato fondente. Mescola crema e latte in un pentolino e porta a ebollizione a fuoco medio. Togli dal fuoco e mantieni tiepido.

12. Metti il cioccolato in una ciotola. Versa lentamente sopra la cioccolata e sbatti finché il cioccolato non si è sciolto e il mix è liscio. Aggiungi il burro e sbatti finché non si è ben incorporato. Lascia raffreddare completamente.

13. Metti insieme la torta.

*Se il burro d’arachidi è particolarmente denso, mettilo in una ciotola, aggiungi un cucchiaio di crema e mescolalo con una spatola per scioglierlo poi rimettilo nel pentolino con il resto della crema.

NOTA DELL’AUTORE: Questa ricetta è stata ristampata con il permesso dell’autore di Everyone Can Bake: Simple Recipes to Master and Mix.

Questo articolo è originariamente apparso su VICE US.