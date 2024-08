Torta rustica super ripiena

Porzioni: 8-10

Preparazione: 20 minuti

Totale: 2 ore

Ingredienti

285 g di farina

1 g di sale

1 g di pepe

1 cucchiaio di strutto

113 g di olio d’oliva

2 uova grandi, leggermente sbattute

28 g di olio di semi

2 salsicce (circa 225 g), senza la pelle

450 g di ricotta

125 g di prosciutto a cubetti

250 g di salame a cubetti

115 g di mozzarella a cubetti

50 g di Parmigiano Reggiano grattugiato

7 uova grandi

15 g di latte

Procedimento

1. Prepara la crosta. In una ciotola grande mescola la farina con il sale e il pepe. Aggiungi il lardo e, usando le dita, rompilo in piccoli pezzi. Aggiungi olio, uova e un po’ d’acqua per formare un impasto uniforme. Forma un’altra palla con 1/3 della crosta e stendile entrambe in due dischi. Avvolgi in una pellicola di plastica e lascia in frigorifero per almeno 4 ore.

2. Prepara il ripieno. Scalda l’olio in una padella di media grandezza a fuoco medio-alto. Aggiungi la salsiccia e cuoci, rompendola in piccoli pezzi con un cucchiaio di legno, finché non è marrone e completamente cotta, circa 6 minuti. Metti da parte e lascia raffreddare completamente, poi trasferisci in una ciotola con ricotta, prosciutto, salame, mozzarella, Parmigiano e 6 uova. Mescola il tutto poi metti in frigorifero finché non è pronto per essere utilizzato.

3. Scalda il forno a 175°C. Su una superficie leggermente infarinata stendi un cerchio di circa 33 cm di diametro con la palla di impasto più grande. Stendilo su una teglia circolare di 22 cm di diametro, lasciando un paio di centimetri che sporgono. Versa il ripieno in uno strato uniforme. Stendi l’altra palla in un cerchio di circa 24 cm di diametro e metti sul ripieno. Arriccia i bordi per sigillarla. In una ciotolina mescola il restante uovo e il latte e spennella in cima alla torta. Cuoci per 30 minuti, poi abbassa la temperatura a 148°C e cuoci per altri 40 minuti, o finché marrone dorato. Lascia raffreddare, poi togli la torta dalla teglia. Taglia a fette per servire.

Questo articolo è originariamente apparso su MUNCHIES US.