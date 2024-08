I nuovi nomi di Transmissions X

È in arrivo la nuova edizione di Transmissions, il festival di musica sperimentale del Bronson di Ravenna. Quest’anno si svolgerà dal 24 al 26 novembre e la line up promette un’esplorazione caleidoscopica dei meandri della psiche umana.

Ci saranno infatti gli Ulver a presentare la loro ultima incarnazione oscuramente pop immortalata in The Assassination of Julius Caesar; ci sarà lo sciamano elettronico Lichens e i paesaggi sonori minimalisti e jazzati dei Love Theme, la nuova band di Alex Zhang Hungtai ex-Dirty Beaches; Stian Westerhus, chitarrista sperimentale già visto con Jaga Jazzist e Ulver, dipingerà alcuni dei suoi quadri astratti a sei corde. E vedremo anche nuovi misteriosi progetti di Nico Vascellari (a nome Bus de la Lum) e Bruno Dorella con Stefano Ghittoni in un duo chiamato Tiresia.

E non è finita, altri nomi saranno annunciati in un futuro prossimo. Ulteriori informazioni su TransmissionsFestival.org e sull’evento Facebook.

Ulver / Lichens (Robert Aiki Aubrey Lowe) / Love Theme (con Alex Zhang Hungtai) / Stian Westerhus / Daniel O’Sullivan / Bus de la Lum (Nico Vascellari) / Adriano Zanni / Matteo Vallicelli / Tiresia (Bruno Dorella – Stefano Ghittoni)

Illustrazione di Alexander Tucker.

