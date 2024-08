Questo vignaiolo produce vino alla cannabis come i suoi antenati nel 200 a.C.

Nel 200 a.C il vino si trasformava rapidamente in aceto, così le persone aggiungevano additivi come gesso, acqua di mare e cannabis per dargli un sapore migliore.

Nel 2015, l’archeologo francese Hervé Delhoofs si trovava in uno scavo vicino a Cébazat, un paesino nella Francia centrale, quando si è imbattuto in una tomba dall’aria insolita, risalente al 200 a.C. L’area era una volta abitata dagli Arverni, una delle tribù galliche più potenti durante l’età del ferro e il periodo delle conquiste di Roma. Dentro al sito, Delhoofs ha trovato il corpo di un Gallo di 30 anni, sepolto con un’offerta funebre di vino.

Fin qui, niente di particolarmente straordinario. Ma tre anni dopo, l’archeologo e scienziato Nicolas Garnier ha riscontrato tracce di cannabis nel vaso del vino. “Questi pezzetti di pianta potrebbero essere stati aggiunti al vino per insaporirlo e dargli un effetto psicoattivo,” ha detto Garnier al quotidiano francese Le Parisien.

Anche Matthieu Poux, professore di archeologia specializzato in vini antichi, interrogato sulla scoperta dalla rivista scientifica Sciences et Avenir, ha detto che non era sorpreso e ha spiegato che all’epoca il vino si trasformava rapidamente in aceto, così le persone aggiungevano additivi come gesso, acqua di mare e cannabis per dargli un sapore migliore. Ovviamente, non significa per forza che la bevanda li facesse anche sballare; la cannabis ha pur sempre bisogno di essere riscaldata per rilasciare il THC. “Ma, forse, in questo caso,” ha detto Poux, “I Galli erano davvero in cerca di questi effetti.”

Quando l’intervista a Poux è stata pubblicata, ad aprile 2018, il coltivatore di cannabis francese Raphael De Pablo lavorava per l’industria della cannabis medica in Canada. Rimasto intrigato dall’intervista, si è messo in contatto con un amico esperto di vino e hanno deciso di provare a ricreare la bevanda. Negli Stati Uniti e in Spagna ci sono già produttori di vino che vendono vini infusi alla cannabis, ma il prodotto è una novità assoluta in Francia—una nazione, come l’Italia, di puristi del vino.

All’inizio del 2021, De Pablo ha finalmente imbottigliato il suo primo elisir, fatto con un vitigno di bordeaux e del CBD. La ricetta è ancora un segreto—De Pablo non vuole svelare altri dettagli prima di aver registrato il vino all’ufficio brevetti. “Prendiamo il vino da un fornitore e lavoriamo poi su quello,” è tutto ciò che ha voluto dire per ora. De Pablo gestisce anche una tenuta in cui si coltiva cannabis organica nella regione di Bordeaux, da cui ottiene il CBD. In Francia, è legale coltivare erba che abbia un valore di THC entro lo 0.2 percento, cioè considerevolmente sotto il 14 percento che è nell’erba usata per scopi ricreativi. Dunque il vino di De Pablo è del tutto legale in Francia.

La Francia ha alcune delle leggi più severe d’Europa in fatto di cannabis. A gennaio 2021, il governo ha aperto una consultazione pubblica per chiedere ai cittadini cosa pensano della legalizzazione dell’erba nel paese, che potrebbe essere un primo passo.

L’amico e partner di affari di De Pablo noto come “Papi” nell’industria, ha provato svariate combinazioni di uve per perfezionare l’aroma. “È stato complesso trovare il giusto equilibrio tra i terpeni [le molecole di aroma] del vino e quelli della cannabis, che spesso erano dominanti,” ha detto De Pablo. Dopo aver provato diversi vitigni, Papi ha deciso per il Petit Verdot, una storica varietà di uve di Bordeaux. “È ciò che conferisce le sue caratteristiche fruttate e prorompenti al nostro vino,” ha detto De Pablo.

Questo vino in purezza è stato battezzato “Burdi W”—dove “Burdi” sta per Burdigala, il nome latino di Bordeaux, e W per Wine (vino) o Weed (erba), un’ambiguità che De Pablo vuole che sia il cliente a interpretare.

De Pablo ha detto di essersi imbattuto in molti ostacoli, compreso il giudizio duro dei produttori di vino francesi tradizionali. Senza contare, poi, i ladri che si sono introdotti nella sua tenuta per rubare l’erba, forse convinti che avrebbe avuto livelli di THC normali. “Hanno sparato un proiettile di gomma in aria e dato fuoco a una macchina,” ha detto De Pablo. Ma la refurtiva è stata poi trovata e De Pablo ha anche vinto una causa legale contro il gruppo di ladri. “Da allora, ci siamo spostati,” ha detto.

