Webby Awards 2019, i-D e Munchies di VICE premiati come migliori siti dell’anno

Ieri è stato un giorno bellissimo: VICE Media ha vinto ben nove premi ai Webby Awards 2019, la kermesse organizzata annualmente dall’International Academy of Digital Arts and Sciences che premia l’eccellenza su internet.



Quest’anno VICE Media aveva ottenuto 37 nomination, superando il precedente record di 30 dello scorso anno, e ponendoci così al terzo posto nelle nomination totali, accanto a giganti come Disney e Warner Media.

i-D e Munchies: miglior siti del 2019 nella categoria di riferimento

MUNCHIES, il nostro vertical dedicato al cibo, e i-D, lo storico magazine dedicato alla moda e al lifestyle di proprietà di VICE Media, sono stati selezionati come miglior sito nella propria categoria di riferimento.

MUNCHIES si è classificato primo nella categoria “Websites: Food & Drink” ottenendo il voto popolare, mentre i-D nella categoria “Websites: Fashion & Beauty”. i-D, inoltre, ha ottenuto lo stesso riconoscimento sul versante social, conquistando il primo premio nella categoria “Social: Fashion & Beauty.”

Gli altri premi vinti da VICE

Oltre ai tre riconoscimenti ottenuti tramite i-D e Munchies, VICE ha ottenuto altri sei premi.

“Come diventare il miglior ristorante di Londra… senza nemmeno esistere,” il video che racconta come in otto mesi il nostro collaboratore Oobah Butler abbia trasformato il suo vecchio capanno nel miglior ristorante di Londra su Tripadvisor, ha ottenuto il primo premio nella categoria “Viral Video: Weird.”

“Alcuni ragazzi ci hanno spiegato perché protestano dopo la sparatoria a Parkland,” il video di VICE News in cui la generazione Z parla delle motivazioni che l’hanno spinta a protestare, ha ottenuto invece il premio nella categoria “Social: News & Politics.”

“Tutti i modi in cui Facebook sceglie le pubblicità da mostrarti,” il video in cui VICE News spiega come avviene la targhettizzazione su Facebook, ha ricevuto il primo premio nella categoria “Video: Technology.”

Inoltre, VIRTUE, l’agenzia creativa di VICE, è stata premiata nella categoria “Advertising, Media, & PR: Corporate Social – Responsibility Campaigns” con “Dear Future Dads,” progetto di sensibilizzazione sulle responsabilità genitoriali realizzato per Dove; e le categorie “Social: Weird” e “Advertising, Media, & PR: Experience Marketing” con Address_The_Future, progetto realizzato per Carlings.

Gli altri vincitori dei Webby Awards 2019:

Quest’anno Disney ha ottenuto 32 statuette, aggiudicandosi il maggior numero di premi. A seguire, National Geographic con 17 premi, tra cui miglior fotografia, e miglior esperienza per gli utenti. Poi, Google con 14 premi, tra cui miglior interfaccia utente, produttività e risultati tecnici.

Nel settore pubblicitario, l’agenzia pubblicitaria di Samsung R/GA si è aggiudicata il premio per “Fortnite-exclusive Galaxy skin,” mentre “This is America” di Childish Gambino ha vinto come miglior video musicale.

Per vedere la lista completa dei vincitori, clicca qui.

Sui Webby Awards:

I Webby Awards sono i riconoscimenti internazionali per le eccellenze su internet. Sono conosciuti anche come gli “Oscar di Internet.” A inventarli nel 1996 è stato il web designer Gleen Davis. L’International Academy of Digital Arts and Sciences, che seleziona i vincitori dei Webby Awards, è stata fondata tre anni dopo. Ogni anno la cerimonia si svolge a New York.

Su VICE:

VICE è una Media Company Internazionale, leader nel settore della produzione e distribuzione di contenuti video online. Tutto è partito in Canada, nel 1994, da una fanzine che negli anni si è evoluta fino a diventare un network attivo in più di 35 paesi del mondo. Un network che comprende: VICE.com, la principale fonte indipendente di contenuti video originali a livello globale, una rete internazionale di canali digitali, una casa di produzione televisiva e cinematografica, una rivista, un’etichetta discografica e un’agenzia di comunicazione.

VICE Italia nasce nel 2004 a Milano. Nel 2011, il lancio di VICE.com, e a seguire il resto dei canali digital: da Noisey a Motherboard, passando per i-D e MUNCHIES.