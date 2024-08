Guido Borso è uno dei nostri fotografi-amici di lunga data. In questi anni per VICE ha fotografato la Milano delle feste, la Milano deserta del blocco del traffico, quella della piscina dei “radical chic”, quella che fa serata con i fan degli One Direction o con Sasha Grey-DJ. A Milano è dedicata anche una parte importante di Daily Dose, un racconto giorno per giorno di un anno della sua vita.

Di quel progetto ci aveva raccontato: “quando fai un reportage o quando racconti una storia, più o meno già ce l’hai in testa. Invece io non sapevo cosa avrei vissuto, ero volutamente mentalmente slegato dai parametri che bisogna considerare quando si sta facendo un reportage.”

Proprio quest’approccio sarà al centro della sua prossima missione fotografica, With a little help from my friends, che avrà come sfondo non Milano, ma l’Europa—e in particolare Bruxelles, Amsterdam, Berlino, Londra, Copenaghen. Cosa farà in queste città? Lascerà che siano le persone e le situazioni che incontrerà a ispirarlo, ma per farlo ha bisogno del coinvolgimento dei local.

“La mia idea,” ci ha spiegato, “è quella di invitare la gente ad invitarmi e ospitarmi per qualche giorno o dedicarmi un po’ del suo tempo,” offrendo in cambio di foto, vibe positive, un risotto fatto con gli ingredienti locali e il libretto che verrà pubblicato alla fine del tour.

“In questo modo,” ha aggiunto, “vorrei riuscire a entrare nelle case delle persone documentandone la vita, le abitudini e le relazioni che hanno tra di loro e con il territorio che li circonda. Il progetto, le esperienze e gli scatti vengono orientati dall’energia delle persone. Più gente aderirà al tour, più cose avrò da raccontare.”

La prima tappa del tour è Bruxelles, con partenza il 3 aprile. Guido sarà in città per la fiera dell’editoria indipendente Feet first fair, tra skater, fanzine, graffittari e bevitori di birra da tutta Europa e non solo.

Se volete sapere di più su With a little help from my friends, conoscere le date precise e finire nel suo libro fotografico (o supportarlo dall’Italia con qualche dritta), andate sull’account Instagram di Guido e spargete la voce. Un ottimo risotto fa gola a tutti.