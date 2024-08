Alles wat je moet weten over daten met een Waterman

In de serie Signs of Love doet astroloog Danny Larkin uit de doeken wat je kan verwachten van elk sterrenbeeld, als het op daten aankomt.



Watermannen zijn intellectuele luchttekens die je onmiddellijk zullen intrigeren met hun briljante ideeën. Ze peilen razendsnel wat voor persoon je bent, om je vervolgens alles te vertellen over die ene nieuwe app of lifehack die perfect bij je interesses past. Er zijn weinig mensen zo behendig met het internet als de hypermoderne Waterman. Ze kunnen vaak niet wachten om nieuwere, betere ideeën met iedereen te delen, en in een gesprek vol enthousiasme te vertellen over hun op Wikipedia verworven kennis. Mensen die geboren zijn met het sterrenbeeld van de watermeester zullen je altijd verrassen; ze hebben niet alleen geweldige carrièretips, maar kunnen het ook nog eens goed vinden met al je vrienden en zijn de gangmakers van een feest.

Videos by VICE

Als je besluit de sprong te wagen en op date gaat met een Waterman, hou dan in je achterhoofd dat het idealisten zijn die een afkeer hebben van uitbuitende industrieën. Verkies een biologisch restaurant waar ze verse en lokale ingrediënten gebruiken boven een keten. Ze eten liever een – in hun ogen – ethisch verantwoorde maaltijd, dan het meest luxe, uitgebreide gerecht gemaakt door een beroemde chef-kok in een chique restaurant. Wat betreft je outfit voor jullie date: verwacht niet dat je indruk zult maken op een Waterman met de nieuwste trends. Kies in plaats daarvan kleding die laat zien wie jij bent, zoals een erfstuk met een grappig verhaal of je favoriete T-shirt. Een eenvoudig accessoire gemaakt door een lokale kunstenaar vind een Waterman veel mooier dan welk duur sieraad dan ook.

Wees gewaarschuwd: Watermannen zijn slecht in flirten. Als ze je leuk vinden stellen ze heel veel vragen die misschien een beetje… specifiek zijn. Ze willen dan ineens alles weten over de spreadsheets die je gebruikt op werk, wat je hebt ontbeten, of wat je precies doet tijdens je dagelijkse workout. Daarna proberen ze je te vertellen hoe je al deze dingen beter kan doen, wat soms een beetje ongevoelig, neerbuigend en bazig kan overkomen.

Maar het ding is: de Waterman bedoelt het écht goed. Ze weten soms gewoon niet hoe ze overkomen. Watermannen zijn de opstandelingen van de dierenriem, met een unieke kijk op de wereld en een sterk verlangen naar onafhankelijkheid. Ze worden aangestuurd door de bazige planeet Saturnus en het element lucht, dat symbool staat voor intelligentie en scherpzinnigheid. Dat is waarom Watermannen denken dat logica het enige antwoord is, en het heerlijk vinden hun toekomstvisie aan anderen op te dringen.

Om goed te gedijen met de energie van de Waterman is het van essentieel belang om wat van je tijd op te offeren aan hun lievelings interesses. Glimlach, luister braaf naar hun gezever, en bedankt ze voor hun inzichten. Je zal in ieder geval iets nieuws leren over een onderwerp waar je nog nooit over hebt nagedacht! De voortdurende drang om problemen op te lossen is ook een van de redenen waarom de Waterman zo’n geweldige partner is. De eerste Star Trek gaf ons een archetype Waterman-figuur: Spock. De hyperrationele, emotioneel onderdrukte Vulcan was de perfecte tegenpool van de heldhaftige en soms impulsieve Captain Kirk. Als Kirk iets extreem schokkend vond, noemde Spock het ‘fascinerend’, waarna hij rustig verder ging met het oplossen van een puzzel. Een Waterman-partner vindt ook niks leuker dan een manier vinden om, tijdens een gespannen familiediner of een avond uit met collega’s waar je indruk moet maken, ‘de puzzel op te lossen’. De problemen waar anderen om zuchten, winden hen juist op. Watermannen vinden het heerlijk om hun laatste ideeën uit te testen. En ook al zijn ze soms wat ongevoelig, je kan er altijd op rekenen dat Watermannen onverschrokken zijn wanneer ze iets doen waarvan ze denken dat het juist is.

Het moeilijkste aan daten met een Waterman is hun starheid. Ze raken zo gefixeerd op wat in hun ogen de goede manier is om iets te doen dat andere factoren, waar ook rekening mee zou moeten worden gehouden, aan de kant worden geschoven. Maar soms gaat het er bij succes niet alleen om dat je dingen efficiënt doet, maar ook dat je het op je eigen manier en op krachten bereikt. En soms gaat liefde niet over het vasthouden aan zorgvuldig vastgelegde dateplannen, maar over je kunnen aanpassen als je partner een zware dag heeft gehad op het werk. Dit zijn moeilijke kwesties voor de koppige, inflexibele Waterman. Ze voelen een diepe drang om zich te houden aan hun verheven idealen, ongeacht hoe onpraktisch ze zijn en hoezeer ze misschien tegen de emotionele behoeften van iemand anders in gaan. Watermannen zullen je er in elke ruzie van beschuldigen dat je ze tot compromissen dwingt over iets waarvan zij geloven dat het de heilige waarheid is. Op dit gebied kunnen ze ook achterbaks en gemeen uit de hoek komen, vooral als ze boos zijn.

Als je van plan bent om het uit te maken met een Steenbok, bereid je dan voor om het doelwit te worden van hun koppige kant. Nadat ze hebben geluisterd naar wat je allemaal dwars zit, zullen ze een hartstochtelijk pleidooi houden over dat het er bij langdurige relaties om draait dat je er ook in moeilijke tijden alles aan doet om bij elkaar te blijven. Ze zullen toegeven dat er aan de relatie gewerkt moet worden, en dan mijmeren over de manieren waarop jullie het kunnen verbeteren. Wat er onvermijdelijk toe leidt dat ook de kritiekpunten herhalen die jou juist hebben weggejaagd. Aan het einde van de discussie moet je Waterman gewoon vertellen dat, hoe pienter ze ook zijn, jij een partner nodig hebt die emotionele steun biedt, en flexibel en begripvol is wanneer je een rotdag hebt gehad.

Als je van plan bent lang samen te blijven met een Waterman, ga je het sowieso naar je zin krijgen met een partner die wilt helpen om elke puzzel in je leven op te lossen. Vind creatieve manieren om hun waarden te respecteren en geniet van de spanning van constante innovatie tijdens de reis om samen jullie levens te verbeteren.