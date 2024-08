Anaal voor beginners: een uitgebreide gids

Mensen houden van anale seks of andere vormen van anale stimulatie. Het wordt steeds populairder en uit onderzoek blijkt dat vrouwen die aan anale seks doen vaker klaarkomen. Maar toch hangt er voor veel mensen nog steeds een enorm stigma omheen.

Sommige mensen vinden konten vies, omdat er ook poep uitkomt. Anderen hebben vooroordelen die te maken hebben met kwesties rondom seksuele identiteit. Sekswetenschapper Justin Lehmiller wijst erop dat de meeste mensen die anale seks hebben geen homomannen zijn. En het is goed te verklaren dat anale seks steeds populairder wordt onder alle bevolkingsgroepen. Mensen hadden natuurlijk altijd al een anus, maar pas sinds kort kunnen we nonchalant dildo’s en andere speeltjes in onze online winkelmandjes gooien en ze discreet laten bezorgen.

Als jij ook eens een kont wil penetreren, of je anale seks wil verbeteren, hebben we wat tips voor je.



Praat erover

Als je interesse hebt in anale seks, begin dan met een gesprek. Stel je partner wat vragen, zoals: heb jij het al eens gedaan? Vond je het leuk? Spreekt de gedachte je aan om het te doen? Zo kun je erachter komen of jij en je partner op een gegeven moment misschien op een anaal avontuur gaan.



Leer de anatomie kennen

“Je anus is omgeven door twee spiergroepen, die twee sluitspieren – een externe en een interne – kunnen openen en sluiten,” vertelt sekscoach Kenneth Play. De externe sluitspier is volgens hem makkelijk toegankelijk en relatief makkelijk aan te spannen of te ontspannen. De interne sluitspier bevindt zich ongeveer 2 tot 3 centimeter dieper in het lichaam en is in de eerste instantie niet zo makkelijk onder controle te krijgen, maar dat kan uiteindelijk ook – mits je voldoende oefent.

Simpel gezegd is het de taak van deze spieren om te voorkomen dat er de hele tijd poep uit je reet valt. Als je je anus voorbij bent, kom je in de endeldarm (rectum) terecht. Dat is een soort buisvormige zak die ongeveer 12 tot 15 centimeter lang is. Aan de bovenkant van de endeldarm zit een bocht van 90 graden, als een knik in een tuinslang. Voorbij die knik ligt het sigmoïd – een deel van de dikke darm.

Het overgrote deel van de mensheid hurkt om te poepen. Als je die houding aanneemt, haal je de knik uit het onderste gedeelte van de darmen, waardoor de kans groter is dat je drol er in één keer uitkomt. Dat is belangrijk om te onthouden, als je straks begint te experimenteren met standjes.



Onderzoek je eigen anus

De volgende keer dat je onder de douche staat, nadat je net hebt gepoept, doe dan wat douchegel of zeep op je vingers en onderzoek voorzichtig je eigen anus. Dit geldt voor zowel de penetrerende als de niet-penetrerende partij. Waarom? Als je de penetrerende partij bent, heb je een vrijwel identieke anus als je partner. Dus als je voelt hoe het is om iets in je kont te hebben, kom je tot waardevolle inzichten die je kunt gebruiken als je de eer hebt om de anus van een ander te verkennen. “Als je zelf nog nooit ook maar een vinger in je eigen reet hebt gestoken, heb je wel heel veel lef om te denken dat je dingen in iemand anders’ kont mag stoppen,” zegt Play.

Onthoud dat het geen pijn zou moeten doen

Je zintuigen krijgen door anale seks veel nieuwe, intense informatie. Dat is ook van de redenen dat het zo populair is. Maar hoewel anale seks een boeiende en uitdagende ervaring is, zou het nooit moeten leiden tot wat kinksters “slechte pijn” noemen. Als je voor het eerst met de anus van de ontvangende partij gaat spelen, doe je er goed aan om zo lief mogelijk te zijn. En ook als je niet-anale seks hebt, probeer er dan elke keer voor te zorgen dat je partner plezierige associaties met zijn of haar kont krijgt.



Wees niet al te bang voor poep

Ja, er komt poep uit. Maar onder normale omstandigheden zou er geen significante hoeveelheid in je endeldarm moeten zitten. Tegen de tijd dat de poep je endeldarm bereikt, ben je meestal al hard op weg naar de dichtstbijzijnde wc. “Er zit eigenlijk maar heel weinig fecaal materiaal in je anus en het onderste deel van je endeldarm,” zegt sekstherapeut Kat Van Kirk. “Dat betekent dat het lang niet zo vies is als je zou denken.” Maar als je de kans op een bende nog kleiner wil maken…



Spoelen!

Een klysma is in wezen een zak met een tuitje, waarmee je vloeistof in je endeldarm kunt spuiten. Voor plezierige anale seks is het psychologische effect daarvan net zo belangrijk als het lichamelijke effect. Als je je endeldarm schoonspoelt, neem je het risico op een janboel weg. En als je je geen zorgen meer maakt dat je de directe omgeving onder de kak sproeit, zal je lichaam zich meer ontspannen en zal jij makkelijker genieten van de ervaring. Je kunt wegwerpklysma’s bij de apotheek krijgen, maar als je ontdekt dat je erg van anale seks geniet, kun je er misschien voor kiezen om een herbruikbare te kopen. Vraag wel even hoe je ‘m veilig en effectief moet gebruiken.



Koop glijmiddel

De twee belangrijkste dingen waar je op moet letten bij het kiezen van je glijmiddel zijn stroperigheid en samenstelling. Dikkere glijmiddelen zijn het beste voor anale seks. Dat komt omdat de wanden van de anus dunner zijn dan vaginale wanden, en dus een glijmiddel nodig hebben dat ze lekker glad houdt. Zo verklein je de kans op sneetjes en scheurtjes in je endeldarm. Voor anale seks is een glijmiddel op siliconenbasis waarschijnlijk de beste optie. Die kun je namelijk in combinatie met een condoom gebruiken, in tegenstelling tot glijmiddelen op basis van olie. Ook blijft het langer zitten, in tegenstelling tot glijmiddelen op waterbasis, en geeft het het gladste gevoel.



Investeer in een buttplug

Een buttplug van goede kwaliteit zorgt ervoor dat de ontvangende partij aan het gevoel kan wennen dat er iets in zijn of haar kont zit. Doe ‘m in als je reguliere seks hebt, zodat je het gevoel dat je anus geactiveerd wordt gaat associëren met seks in plaats van met poepen. Je kunt de plug ook indoen voordat je er een penis in het spel komt, zodat alles al iets uitrekt.



Wees voorbereid op viezigheid

Ondanks alle voorbereidingen bestaat er nog steeds een kleine kans dat het een zooitje wordt. “Leg een oude handdoek of laken neer, houd wat vochtige doekjes bij de hand en verzeker elkaar ervan dat jullie niet moeilijk zullen doen als er toch stront aan de knikker zit,” zegt Play. Gooi de handdoek in de wasmachine, spring onder de douche en wees daarna gewoon extreem lief voor elkaar.



Zorg ervoor dat je rustig bent in je hoofd

Hoe ontspannen de ontvangende persoon is, maakt het verschil tussen auw en wow. Drink een glas wijn of rook een joint als je weet dat jij daardoor tot rust komt. Maar maak het niet te bont. “Net zoals je geen zware machines mag bedienen als je onder invloed bent, zou je ook niet met anale seks moeten experimenteren als je dronken bent,” zeggen Emma Taylor en Lorelei Sharkey, de auteurs van Sex: How to do Everything. “Pijn is een teken dat iets verkeerd doet, en als je bezopen bent, weet je niet wanneer je moet stoppen.”



Experimenteer met standjes

Als je de penetrerende persoon bent, is het misschien een goed idee om achter je partner te gaan staan en niets te doen. De ontvangende persoon kan dan zelf het tempo bepalen waarmee ze hun kont naar jouw penis toe bewegen. Ongedacht of diegene al eens eerder anale seks heeft gehad, is de kans groot dat ze een momentje nodig hebben om aan het gevoel te wennen. Jij moet dan vooral niet bewegen. Gebruik de tijd om meer glijmiddel aan te brengen. Er bestaat niet zoiets als te veel glijmiddel als het om anale seks gaat. Sommige mensen voelen zich het comfortabelst als ze het ‘op z’n hondjes’ doen. Anderen houden ervan om elkaar te kunnen aankijken, of bovenop te zitten.



Hou de verschillende lichaamsopeningen strikt gescheiden

Hoezeer je jezelf ook hebt voorbereid, er zitten ongetwijfeld bacteriën in je anus en je endeldarm die niet in een vagina thuishoren. In porno worden tongen, vingers, speelgoed en penissen direct van het ene gat in het andere gat geschoven, maar in de echte wereld kan dat een bacteriële infectie veroorzaken. Als je iets in een kontgat stopt, moet je dat daarna eerst wassen voordat je het in een vagina stopt. Duidelijk?



Knuffel elkaar ook gewoon lekker veel



Anale seks kan een intense ervaring zijn, vooral als iemand het voor de eerste keer doet. Vergeet dus niet om je partner veel nazorg te geven, als je diegene daar zin in heeft. Kus, knuffel en wees lief als je klaar bent.

Weet dat anale seks een risicovolle seksuele activiteit is

Het is misschien vervelend om dit stuk met een domper af te sluiten, maar ik moet toch echt vermelden dat je met anale seks een groter risico op hiv en andere soa’s loopt dan vrijwel elke andere seksuele activiteit. Anale seks verschilt van vaginale seks, omdat het gaat om “een ander soort weefsel, een andere soort spierkracht en een gebrek aan vochtklieren.” Dus doe een condoom om als je het gevoel hebt dat je in een situatie zit waarin dat zou moeten.



Dit artikel verscheen oorspronkelijk op VICE US.