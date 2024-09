Ancilla van de Leest: “We zitten midden in een digitale revolutie en doen alsof we in de jaren 90 leven”

Volg Kiezen met VICE elke dag en mis niks.

Net als de Partij van de Dieren is de Piratenpartij geen one-issuepartij, zegt Ancilla van de Leest in een gesprek bij ons op kantoor, want: “privacy raakt aan alles.”

In de ogen van de meeste mensen zijn de Piraten waarschijnlijk nog vooral het politieke mondstuk van de hackerscommunity – mensen die iets met computers doen en het exotische evangelie van internetveiligheid en privacy prediken. En dat klopt.

Maar het is niet voor niets dat van de Leest het woord ‘beweging’ telkens maar weer in de mond neemt, want de Piraten vallen misschien nog het beste te begrijpen als emancipatiebeweging van de beta’s, of de ‘nerds’ zoals ze het zelf noemt in het campagnefilmpje. Haar gevecht is om meer technologisch bewustzijn de Tweede Kamer in te krijgen.

