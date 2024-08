OOST in Groningen is de beste gastheer die Appelsap kan wensen

Met Eurosonic Noorderslag voor de boeg hebben we het de komende week weer uitgebreid over de mallemolen van de muziekindustrie. Onze stukken vind je allemaal op een overzichtelijke pagina.

Hoe vaak je ook ergens anders over de vloer komt, echt helemaal thuis voel je je zelden. Overal andere mensen met andere verwachtingen, waar je toch niet helemaal van weet hoe je ze moet benaderen. Het enige wat er dan opzit, is je van je beste kant laten zien. Dit kan door netjes met mes en vork te eten, vol respect met twee woorden te spreken en de wc-bril netjes naar beneden doen als je staand hebt gezeken. Of, veel leuker, je neemt gewoon een hele hoop jonge rappers en dj’s mee om je tijdelijke onderkomen volledig en vakkundig te verbouwen. Een beetje zoals ontevreden Kai, uit het filmpje ‘ontevreden Kai sloopt hotelkamer’, maar dan wel tevreden. Daar koos Appelsap voor bij hun jaarlijkse Eurosonic-feestje in OOST, en, tja, dat is toch altijd leuker dan je fatsoenlijk te gedragen. Zie maar: