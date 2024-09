Atmosphere is terug met ‘Ringo’ en kondigt een nieuw album aan

Atmosphere brengt de laatste tijd gestaag muziek uit. Liedjes als Salma Hayek, Fireflies en Windows laten zien dat het duo uit Minneapolis in vorm is. De raps en beats zijn scherp en Atmosphere blijft nieuwe talenten als Grieves en Prof aantrekken.

Slug liet laatst in een interview met ons weten dat al deze tracks een aanloop zijn naar een nieuw album. “De nummers zijn al klaar,” zei hij toen. “Maar er moet nog een hoop gepolijst worden voordat we het kunnen uitbrengen.” Dat is inmiddels gelukt, want bekend is dat Fishing Blues op 12 augustus uitkomt via Rhymesayers en het nieuws wordt vergezeld met een nieuwe video. Ringo is net zo upbeat als al het andere werk van Atmosphere en Slug is even scherp en sarcastisch als altijd. Met het nummer levert hij commentaar op de mensen die naar roem snakken.