Kijk naar dit vibratorkunstwerk gemaakt door machine learning

Ik moet dit beeld van 1372 vibrators als een gigantisch schilderij boven mijn bank.

Creatief and mede-oprichter van Creative Coding Amsterdam Sabrina Verhage heeft deze t-SNE-visualisatie gemaakt door afbeeldingen van vier verschillende sites met seksspeeltjes te scrapen. Met de ofxCcv-library, die afbeelding leest en labelt aan hand van hoeveel ze op elkaar lijken.

t-SNE of t-distributed Stochastic Neighbor Embedding, is een machine-learning algoritme dat data in kaart brengt. En dit geval is het regenboog van kleurige goede vibes in dildovorm.

Nadat ze mee had gedaan aan de Sex Tech Hackathon in 2016, vertelde Verhage me in een privébericht op Twitter dat ze begin met het hacken van sex tech als hobby. En dat zorgde er weer voor dat ze met het idee kwam voor een workshop vibrators hacken op het NODE festival in Frankfurt volgende maand.

“Ik had dit idee dat om sex tech wat normaler te maken en om wat seks aan al mijn werk toe te voegen,” vertelt ze. “En de laatste tijd ben ik in de hype rond machine learning gedoken en ik kreeg het maar niet uit mijn hoofd om dat toe te passen op vibrators.”

Naast dat Verhage over machine learning wilde leren, was ze ook op zoek naar esthetische overeenkomst tussen de speeltjes en hoe alle kleuren in elkaar overlopen waardoor dit prachtige kunstwerk is ontstaan. “Maar ik wilde ook alle verschillende vormen in kaart bregen. Ik wilde laten zien dat ze niet allemaal op penissen lijken en dat ze ook niet allemaal alleen voor vrouwen zijn bedoeld,” ze zei.

Eigenlijk kende ze bijna alle modellen al wel, maar de een vibrator in de vorm van een badeentje was wel een verrassing.