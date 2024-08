Rusland heeft beelden vrijgegeven van de grootste kernontploffing ooit

Op 30 oktober 1961 bracht de Sovjet-Unie de krachtigste atoombom ooit tot ontploffing. De RDS-220, ook wel bekend als de Tsar Bomba, explodeerde met een kracht van meer dan 50 megaton, waarmee het nog altijd de krachtigste explosie is die mensen ooit hebben veroorzaakt. En nu, ruim zestig jaar later, heeft Rusland 40 minuten aan niet eerder vertoonde beelden van de Tsar Bomba vrijgegeven en op YouTube gezet.

https://www.youtube.com/watch?v=nbC7BxXtOlo

Rosatom, het nucleaire staatsbedrijf van Rusland, uploadde de video op 20 augustus om de 75-jarige verjaardag van de Russische kernsector te vieren. De eerste dertig minuten zijn net een propagandafilmpje van de Sovjet-Unie: je ziet een overzicht van de weg die de bom heeft afgelegd van de bouw tot de ontploffing.

Met een lengte van 8 meter en een diameter van 2 meter was de Tsar Bomba een flinke bom – zo groot zelfs dat het pas in het vliegtuig (de speciaal ontworpen bommenwerper Tu-95V) paste toen er eerst een aantal brandstoftanks en deuren van het bommenruim waren verwijderd. De bom werd voor de kust van Severny-eiland gedropt, het noordereiland van de eilandenarchipel Nova Zembla. Het explodeerde 4000 meter boven de grond.

De ontploffing was sterk voelbaar in het vliegtuig, ondanks dat er 120 kilometer tussen zat. De Tu-95V maakte een val, maar de piloot wist het veilig te laten landen. De paddenstoelwolk bereikte een hoogte van 64 kilometer en de explosie was op 1000 kilometer afstand te zien – er sneuvelden zelfs ramen in Noorwegen en Finland.

De Tsar Bomba was een van de laatste bovengrondse kernproeven. In 1963 ondertekenden de Verenigde Staten, het Verenigd Koninkrijk en de Sovjet-Unie namelijk het Gedeeltelijke Kernstopverdrag, waardoor kernproeven alleen nog maar ondergronds mochten worden uitgevoerd.

De beelden helpen ons eraan herinneren hoe gestoord de Koude Oorlog was, maar ook dat we de lessen ervan lijken te zijn vergeten. Het New Start-verdrag van Obama, dat inzet van strategische kernwapens moet beperken, loopt binnenkort af en het lijkt er niet op dat het verlengd gaat worden. De VS heeft kleine, “tactische” kernwapens geïmplementeerd op onderzeeërs en ook Rusland is nieuwe kernwapens aan het ontwikkelen.

De nucleaire dreiging is terug. Hopelijk herinneren de beelden van de Tsar Bomba ons eraan wat dat zou kunnen betekenen.

Dit artikel verscheen oorspronkelijk bij VICE US.