De 15 meest iconische eetscènes uit klassieke films

Eten is altijd belangrijk in de beeldende kunst geweest, omdat het meerdere lagen van betekenis en gevoel in herkenbare, hapklare formats kan verwerken. Voor filmmakers is eten een krachtig hulpmiddel om het decadente, nostalgische of zelfs groteske uit te beelden op het scherm. Het is daarom geen verrassing dat een paar van de meest iconische momenten in klassieke films – we gebruiken een film van voor 1990 als losse definitie van klassieker – draaien rond het maken en opeten van eten. Wij verzamelden vijftien van de beste eetmomenten in klassiekers, zodat je die deze zomer nog kunt bingewatchen. (Let op: veel spoilers).

1. Vijftig hardgekookte eieren in Cool Hand Luke (1967)

Videos by VICE

“Ik kan vijftig eieren eten,” wedt Luke Jackson (Paul Newman), een ex-soldaat die gevangen zit voor een geweldloze misdaad en opschept tegenover zijn medegevangenen. De film maakt van Luke een soort Jezus-achtige martelaar en zit vol met religieuze symboliek. Nadat hij met succes alle vijftig eieren heeft opgegeten om de weddenschap en iedereens affectie te winnen, gaat hij uitgespreid op de tafel liggen – waarmee Jezus’ kruisiging wordt gespiegeld en zijn lot wordt voorspeld.

2. Aardappelpuree in Close Encounters of the Third Kind (1977)

Deze sciencefictionfilm is een van de beste werken van Steven Spielberg. Elektricien Roy Neary (Richard Dreyfuss) ziet van dichtbij een UFO, waarna hij een intense fascinatie krijgt voor ruimtevaartuigen en een mysterieuze bergachtige vorm. Deze obsessie verstoort zijn gezinsleven, wat geïllustreerd wordt door een iconische, emotionele eetscène, waarin hij met zijn aardappelpuree die mysterieuze vorm namaakt en zijn kinderen zachtjes huilen door de wanen van hun vader.

3. Lunch in The Breakfast Club (1985)

https://www.youtube.com/watch?v=fT1EbZH0YVs

Weet je nog dat je mensen veroordeelde om de lunch die ze meenamen naar school, of dat je zelf werd veroordeeld? Deze cultklassieker over een middelbare school gaat over vijf stereotiepe scholieren – de sporter, het populaire meisje, de nerd, de boef en het buitenbeentje – die samen in de bibliotheek moeten nablijven. Tijdens de lunch haalt iedereen een lunchpakket tevoorschijn dat veel onthult over hun persoonlijkheid. Het populaire meisje Claire (Molly Ringwald) heeft een fancy sushi, wat ervoor zorgt dat onruststoker Bender (Judd Nelson) – die geen eigen lunch meeheeft – walgend vraagt: “Wat is dat?”. Hun eten biedt niet alleen inzicht in de achtergronden van elk personage, maar zorgen er ook voor dat er een manier is om met elkaar te praten.

4. The spaghettidate in Lady en de Vagebond (1955)

Lady en de Vagebond vertegenwoordigt het beste van de oude Disneymusicals. Fun fact: Walt Disney was van plan om deze iconische scène helemaal te schrappen, omdat hij dacht dat het niet romantisch zou zijn. Man, wat had hij het mis. We zouden allemaal wel willen dat een date zo perfect eindigt als deze onbedoelde spaghettikus van die twee verliefde honden.

5. Alles in Babette’s Feast (1987)

Deze Oscarwinnende Deense film is gebaseerd op een kort verhaal van Isak Dinesen (echte naam: Karen Blixen) en bevat een van de memorabelste vormen van eetcinematografie ooit. Het verhaal draait om twee protestantse zusters die op het afgelegen schiereiland Jutland wonen. Op een dag worden ze bezocht door een vrouw die beweert een Franse vluchteling te zijn en aan hen vraagt of ze hun huishoudster kan worden. Ze weten alleen niet ze de voormalige chef-kok van een beroemd restaurant in Parijs is, totdat ze besluit om een kerstmaal te bereiden dat hun leven zal veranderen. Compassie, ironie en vergeving staan allemaal op het menu.

6. De eierdooier in Tampopo (1985)

https://www.youtube.com/watch?v=SQKGr7-Rjlg

Tampopo hielp om Japanse noedels te introduceren aan het grote publiek, dat nog grotendeels onbekend was met het spul. De film gaf ons ook de geweldige Ken Wanatabe, die een van de twee door ramen geobsedeerde vrachtwagenchauffeurs speelt die de weduwe Tampopo (Nobuko Mitamoto) helpen om geweldige noedels te maken. Maar voor het meest iconische eetmoment moet je verder kijken dan de ramen. Er is een tweede verhaallijn over een gangster met een losse seksuele moraal en zijn minnares. In de belangrijkste bijrol voor eieren sinds Cool Hand Luke geven ze met hun mond een eierdooier aan elkaar door, totdat hij barst en langs haar kin druipt. Het is een scène die tegelijkertijd suggestief en expliciet is.

7. Diner in Alien (1979)

We hebben het al gezegd: grotesk. We zullen hier niet te veel weggeven, maar betekent het woord ‘chestburster’ iets voor je? De scifi-horrorfilm van Ridley Scott laat ons een van ergste manieren zien om dood te gaan – terwijl je aan het eten bent, nota bene.

8. De les voor fijnproevers in The Cook, the Thief, His Wife & Her Lover (1989)

https://www.youtube.com/watch?v=TuDrYOw4tBU

Het beruchte, prachtig gekostumeerde, romantische misdaaddrama van Peter Greenaway speelt zich af in een Frans restaurant en is een commentaar op klasse en macht. Tussen alle geheime ontmoetingen en de gruwelijke moorden zitten voldoende erotische eetbeelden. In deze scène geeft de lompe eigenaar van het restaurant, Albert (Michael Gambon), de tafel een lesje over wat je moet eten als een ‘fijnproever’. Dat is tot grote ergernis van zijn wat slimmere vrouw Georgina (Helen Mirren), die merkt dat ze de aandacht krijgt van een potentiële nieuwe geliefde terwijl ze een stukje asperge eet.

9. De cafetariascène in Animal House (1978)

Deze scène, die begint met What a Wonderful World van Sam Cooke en eindigt met een heftig voedselgevecht, was een belangrijk moment voor wijlen John Belushi, die in deze comedy van John Landis lid is van een low-class studentenvereniging. In interviews met de regisseur werd onthuld dat de scène volledig geïmproviseerd was en in één keer opgenomen.

10. De Bread and butter -montage in 9 ½ Weeks (1986)

In deze erotische cultklassieker zitten veel pikante momenten tussen zakenman John (Mickey Rourke) en kunstgalerie-assistent Elizabeth (Kim Basinger): van een trio met een prostituee tot pseudo-goedmaakseks in een sekswinkel. Maar deze scène, waarin voedsel tot fetisj wordt verheven en het liedje Bread and butter van The Newbeats onder is gemonteerd, onderscheidt zich van alle bondage en openbare seks. Hoestdrank en jalapeños zijn nog nooit zo opwindend geweest als hier.

11. Het Chinese restaurant tijdens Kerstmis in A Christmas Story (1983)

Ja, het kerstliedjesgedeelte met de neppe accenten in deze iconische scène is superracistisch, maar hij valt nog steeds op door het beeld (en de onthoofding) van de nu beroemde pekingeend, die door de hoofdpersoon in het verhaal van Jean Shepherd een “Chinese kalkoen” wordt genoemd. Voor veel gezinnen die die kerst vieren, of het vieren in een Chinees restaurant, blijft deze scène direct herkenbaar.

12. Broodjes pastrami en een neporgasme in When Harry Met Sally (1989)

Lang voordat Master of None de beste restaurants van New York onder de aandacht bracht, ontmoette Harry (Billy Crystal) Sally (Meg Ryan) in het alom geroemde Katz’s Delicatessen. Terwijl ze broodjes pastrami naar binnen happen, ruziet het paar over de vraag of vrouwen een orgasme kunnen faken. Tot grote ontzetting van Harry geeft Sally een Oscarwaardig voorbeeld om te bewijzen dat hij ongelijk heeft, waarna een andere gast in het restaurant discreet tegen haar ober zegt: “I’ll have what she’s having.”

13. De armadillobruidstaart in Steel Magnolias (1989)

Dit drama vertelt het op waargebeurde feiten gebaseerde verhaal van veerkracht en gemeenschap in een klein dorpje in Louisiana. De vrouwelijke cast bestaat uit supersterren: Sally Field, Dolly Parton, Shirley Maclaine, Daryl Hannah, Olympia Dukakis en Julia Roberts. In deze onvergetelijke scène vraagt de aanstaande man van Julia Roberts, gespeeld door Dylan Mcdermott, om een armadillovormige red-velvet-taart voor de trouwdag. Daarmee benadrukt hij de oorspronkelijk Zuidelijke traditie van een aparte taart voor de bruidegom, los van de hoofdbruiloftstaart.

14. Korova Milk Bar in A Clockwork Orange (1971)

Een verknipte melkbar die brouwsels met drugs erin verkoopt vormt het toneel voor deze scène in het dystopische mysteriedrama van Stanley Kubrick. Het is de ontmoetingsplek van misdadiger en verkrachter Alex (Malcolm McDowell) en zijn bende “droogs”. Het meubilair van de bar is gebouwd in de vorm van naakte vrouwen en de “milk-plus” komt uit hun tepels. De melk lijkt de jeugd van de personages voor te stellen – een onschuld die gecorrumpeerd is door gruwelijk geweld.

15. IJshoorntje in Charade (1963)

https://youtu.be/-6kVibYIpmU?t=1h9m43s

De romantische misdaadfilm van Stanley Donen is opmerkelijk wegens de aantrekkingskracht tussen Regina (Audrey Hepburn) en Peter (Cary Grant). Dat wordt geïllustreerd in deze scène, waarin Peter een ijshoorntje voor Regina koopt, die zij direct op hem morst. Voeg ijshoorntjes en een wandeling langs de Seine toe aan je lijst van perfecte dates in Parijs.

Volg MUNCHIES op Facebook, Instagram en Flipboard.