Kunnen we het heel even hebben over het optreden van Britney Spears op de BMA’s?

Denk voor de lol eens even terug aan de zomer van 2003, toen Britney Spears op de MTV VMA’s verscheen om zonder al te veel moeite de beste medley ooit neer te zetten samen met Christina Aguilera, Madonna en Missy Elliott.

Het begon met Britney alleen op het podium die Madonna’s Like a Virgin zong – gekleed in een trouwjurk, bovenop een gigantische huwelijkstaart. Ze werd al snel bijgestaan door Christina, die een identieke jurk droeg, waarna ze zich kronkelend over het podium begaven. Tegen het refrein aan kwam Madonna uit de taart zetten, volledig in het zwart gehuld en hoge hoed en met een blik die zo’n rust uitstraalde dat je er duizelig van werd – terwijl het applaus in de zaal de hysterie voorbij ging. Naar het einde toe staken ze hun tongen in elkaars mond. Het punt dat ik wil maken: in 2003 was Madonna de koningin van de pop, en Britney en Christina waren haar trouwe protégées.

Terug naar 2016, specifieker: naar gisteravond, toen Britney Spears een live medley van haar grootste hits zong op de Billboard Music Awards. Langzaam rijst ze uit de glazen troon, zoals Madonna al die jaren geleden deed, maar deze keer droeg zij de hoge hoed en sprak haar blik pure zelfverzekerdheid. Probeert hier Britney Spears het plekje op de troon waar officieel Madonna nog altijd resideert over te nemen? Daar lijkt het wel op, en wat mij betreft hadden Ariana Grande en Taylor Swift haar op het podium moeten bijstaan.

Tijdens het optreden zwaait Britney wild met haar haren terwijl ze een gigantische gitaar, bezaaid met diamanten, berijdt. Ze zingt I Love Rock n Roll terwijl de camera wegdraait naar een verward kijkende Young Thug. Ze doet ook een paar minder bekende nummers die vooral geliefd zijn onder de echte fans zoals ik. Ik zou mijn rechterlong aan een crackverslaafde geven in ruil voor een optreden van Britney in Vegas. Maar zelfs als je niet zover wilt gaan, weet ik zeker dat je de video hieronder wilt zien.