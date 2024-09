Indiase boterkip

Porties: 4

Voorbereidingstijd: 30 minuten

Totale bereidingstijd: 24 uur

Ingrediënten

voor de eerste marineerronde:

1 kg kippenborst zonder botten of huid, gesneden in stukken van ongeveer 2,5 cm

1 theelepel verse citroensap

1 kleine teen knoflook, geplet tot een pasta

1 stuk gember van ongeveer 2,5cm, geschild en geplet tot een pasta

1 theelepel plantaardige olie

1 theelepel mosterdolie

zeezout, op smaak





voor de tweede marineerronde:

2 eetlepels mosterdolie

2 eetlepels tikka masala-pasta

2 eetlepels yoghurt

1 eetlepels korianderpoeder

1 eetlepel komijnpoeder

1 1/2 theelepel chilipoeder

1 1/2 theelepel fenegriekpoeder

1 1/2 theelepel vers citroensap

1 1/2 theelepel garam masala

1 1/2 theelepel zeezout





voor de saus:

50 g ongezouten boter

1 theelepel groene kardemom

1 theelepel zwarte peperbolletjes

1 theelepel kruidnagel

1 kaneelstokje

1 eetlepel geplette knoflook

1 eetlepel geplette gember

4-5 groene chili’s, ontpit en fijngehakt

400 g tomatenpuree

1 eetlepel chilipoeder

1 eetlepel volledige stukjes garam masala

1/2 theelepel gedroogde fenegriekbladeren

zeezout, op smaak

2 eetlepels honing

1/2 eetlepel garam-masalapoeder

250 ml volle room

cashewnoten, om erbij te serveren

gestoomde rijst, om erbij te serveren

naan, om erbij te serveren

Bereiding

1. Voor de eerste marineerronde: Gooi de kip in een grote kom en besprenkel het met de plantaardige olie, mosterdolie, citroensap, knoflook, gember en zout. Bedek met plastic folie en laat zes uren marineren.

2. Voor de tweede marineerronde: Meng de mosterdolie, tikka pasta, yoghurt, koriander, komijn, chilipoeder, fenegriek, citroensap, garam masala en zout in een grote kom. Voeg daar de gemarineerde kip aan toe en laat nog achttien uren marineren.

3. Zet de grill aan. Verdeel de kip in verschillende porties en bak ‘m totdat het lichtjes zwartblakert en goed doorbakken is, 5 tot 7 minuten per portie. Vergeet niet het vlees geregeld om te draaien. Leg de gebakken kip op een bord en zet het aan de kant.

4. Maak de boterkip: Verhit de boter in een grote bakpan op middelhoog vuur. Voeg de kardemom, peperbolletjes, kruidnagel en kaneel toe. Bak tot het geheel heel geurig wordt, 1 tot 2 minuten. Voeg vervolgens de knoflook, gember en chilipepers toe. Bak nog 2 minuten en roer vervolgens de tomatenpuree, chilipoeder, stukjes garam masala, gedroogde fenegriek, zout en 250ml water erdoor. Laat het geheel koken en zet vervolgens het vuur lager. Laat nog 10 minuten pruttelen.

5. Roer de honing en het garam-masalapoeder door het kruidenmengsel en voeg vervolgens de kip toe. Laat nog 5 minuten pruttelen. Roer vervolgens de room en cashewnoten erdoor. Serveer met rijst en naan.