Cheeseburgerloempia’s

Aantal: 4

Voorbereidingstijd: 15 minuten

Totaal: 40 minuten

Ingrediënten

500 gram rundergehakt

Zeezout en versgemalen zwarte peper

60 ml zonnebloemolie, plus meer voor frituren

150 gram augurken, fijngehakt

120 gram Amerikaanse mosterd

100 gram ketchup

160 gram cheddar, in kleine blokjes

1 kleine ui, gesnipperd

30 gram bloem

1 verpakking loempiavellen

Bereidingswijze

1.Verdeel het vlees in vier stukken en kneed ze tot burgers. Breng op smaak met zout en peper.Verhit de olie in een grote koekenpan en bak de burgers in 8 minuten tot ze nog rosé zijn van binnen.

2.Verkruimel de burgers in een grote kom, en gooi er de augurk, mosterd, ketchup, kaas en ui bij. Roer alles goed door elkaar.

3.Roer in een kleine kom bloem met wat water door elkaar.

4.Pak een loempiavel, zorg dat er een punt naar jou wijst. Plaats ongeveer 60 gram vulling aan de onderkant van het vel en rol het vel op. Stop halverwege en vouw nu de linker- en rechterzijde naar binnen, net zoals een enveloppe. Dep met je vinger wat van het bloemmengsel op de overgebleven punt en rol weer verder.

5.Verhit een goede laag olie in een grote, hoge pan met dikke bodem tot 180 °C (check dit met een frituurthermometer die je overal kunt kopen). Frituur de loempia’s in delen tot ze goudbruin zijn in ongeveer 5 minuten. Met een schuimspaan schep je de loempia’s uit het vet en laat je ze even uitlekken op wat keukenpaper. Leg op een serveerschaal en serveer direct.

Uit: The Cheeseburger Spring Roll Is So Wrong It’s Right